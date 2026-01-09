İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 8 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe ilçesinde yürütülen uyuşturucu madde ticareti soruşturmasında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, teknik ve fiziki takip ile ara yakalamalar sonucunda 4 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, diğer 8 şüphelinin ise yakalanmaları amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Sancaktepe merkezli Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda arama, el koyma ve gözaltı işlemleri sonucunda toplam 8 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.