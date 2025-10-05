TSKB 75. kuruluş yılında, okul öncesi eğitimi ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla Şubat ayında başlattığı TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı Projesi kapsamında Kilis, Malatya ve Elazığ'dan sonra yeni ana sınıflarını Kars'ta açtı.

KARS (İGFA) - TSKB, 75. kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2025 yılında eğitim yoluyla kalıcı değer oluşturmak adına TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı Projesi'ni hayata geçirdi.

Çocukların zihinsel ve duygusal gelişiminde kritik rol oynayan okul öncesi eğitime ve kadın istihdamına destek vermek amacıyla başlatılan projede, ilk ana sınıfını 14 Şubat 2025'te Kilis Öncüpınar İlkokulu'nda açan banka, kısa süre içinde dört ilde yedi ana sınıfı açılışını tamamladı.

Kars Başbakanlık Toki İlkokulu'nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar 'TSKB olarak, 75. yaşımızı kutladığımız bu özel yılda hayata geçirdiğimiz bu değerli projede kısa süre içinde dört ilimizde toplamda yedi ana sınıfı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni açılışlarımızla nitelikli eğitime katkımızı büyütmeye devam edeceğiz' dedi.