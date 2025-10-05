Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine dair 10042 sayılı Karar'da değişiklik yaptı. Stratejik ülkelerden gelen yabancı öğrencilerin öğrenim ücretleri, program sürelerince devlet tarafından karşılanacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı, 8 Temmuz 2025 tarihli ve 10042 sayılı Karar'da (9 Temmuz 2025 Resmi Gazete) yapılan değişiklikle, yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerini güncelledi.

Buna göre kararın 3. maddesine eklenen 10. fıkra, YÖK'ün belirlediği öncelikli ülkelerden yurt dışı öğrenci kabul kontenjanlarıyla Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yeni kayıt yaptıran veya mevcut önlisans ve lisans programlarında öğrenimlerine devam eden yabancı öğrencileri kapsadı.

Bu öğrenciler, program süreleri boyunca yerleştirme koşullarını korudukları takdirde, öğrenim ücretlerinden muaf tutulacak.

Ücretler, ilgili programların cari hizmet maliyetleri üzerinden devlet tarafından karşılanacak.