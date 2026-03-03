Bursa'da Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, American Mathematics Olympiad 2025'te 73 madalya ve 18 mansiyon kazanarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Başarılı öğrenciler, Temmuz ayında Singapur'da düzenlenecek SIMOC Olimpiyatlarına katılma hakkı elde etti.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Matematik Olimpiyatları Ödül Töreninde İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çınar, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kılıç,Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdullah Şahin ve şube müdürleri katıldı.

Törende İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, American Mathematics Olympiad (AMO) 2025 kapsamındaki üstün başarı gösteren öğrencilere ödüllerini takdim ederek tebriklerini iletti. Çokgezer, sürece katkı sunan matematik öğretmenlerine ve olimpiyat koordinatörü Ebru Ceyhan'a teşekkür etti.

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen olimpiyatta okulu temsilen katılan 108 öğrenciden 89'u derece elde ederek büyük bir başarı gösterdi. Yarışma sonucunda öğrenciler; 36 altın, 16 gümüş ve 20 bronz madalya kazanırken, 17 öğrenci ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Öğrenciler, sergiledikleri azim, disiplin ve analitik düşünme becerileri sayesinde yalnızca bireysel başarı elde etmekle kalmadı; aynı zamanda Bursa'yı ve ülkemizi uluslararası platformda başarıyla temsil etme hakkı kazandı. Bu sonuçlarla öğrenciler, Temmuz ayında Singapur'da düzenlenecek olan SIMOC (Singapore International Math Olympiad Challenge) Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı.