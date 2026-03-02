Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Temmuz ayından bu yana devam eden hipoterapi öncesi alıştırma eğitimlerini başarıyla tamamladı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 45 öğrencisi, Temmuz ayından bu yana devam eden hipoterapi öncesi alıştırma eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Özel bireyler için fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi destekleyen çalışmalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Binicilik, Spor ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde uzman ekipler eşliğinde yürütüldü ve Engelsiz Yaşam Merkezi ile koordineli bir çalışma modeli uygulandı.

Süreç boyunca özel bireylerin atlara karşı yaşadığı ön yargı ve korkular, düzenli eğitim ve sevgi temelli yaklaşımla yerini özgüvene, mutluluğa ve cesarete bıraktı. Ata binmek için gün sayan çocuklar; denge, koordinasyon ve motor becerilerinin yanı sıra sosyal iletişim alanında da önemli gelişim gösterdi.

HİZMETİN DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Program sonunda düzenlenen törende öğrencilere cesaret ve başarı belgeleri ile madalyaları takdim edildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Başkan Akın'ın 'Balıkesir Benim Ailem' vizyonu doğrultusunda bu kapsayıcı çalışmanın hayata geçirildiğini belirterek, 'Çocuklarımızın gösterdiği üstün gayreti bugün taçlandırmış olduk. Önce onları yetiştiren ailelerine, ardından çocuklarımıza ve bu süreçte emek veren uzman ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sevgiyle birleşen emek sayesinde bugün bu özel anı yaşıyoruz. Hizmetimizi artırarak daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz' dedi.