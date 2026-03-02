Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda dar gelirli ailelerin çocuklarının YKS ücretini karşılayacak. Başvuru şartlarını yerine getiren öğrencilerin destek ödemeleri, sürecin sonunda belirttikleri banka hesaplarına yatırılacak.

BALIKESİR (İGFA)- Geleceğin teminatı gençlerin eğitimine büyük önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan dar gelirli ailelerin çocuklarının, sınav ücretlerinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağının müjdesini verdi.

Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 55,6 oranında zamlanarak 700 TL olan oturum bedelinin, ebeveynlerin üzerinde oluşturacağı yükü sırtlanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğinden; 25 yaşın altındaki Balıkesir'de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler faydalanacak.

Tek oturum için başvuranlara 700 TL, 2 oturum için başvuranlara 1400 TL, 3 oturum için başvuranlara 2100 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Başvurular, http://basvuru.balikesir.bel.tr/yks linki üzerinden iki hafta içerisinde gerçekleştirilecek. ÖSYM sisteminden alınan başvuru ücreti ödendi ibaresi yer alan sınav kayıt evrakı, PDF olarak buradan sisteme yüklenecek. Sürecin sonunda da öğrencilerin banka hesaplarına ödemeleri gerçekleştirilecek.