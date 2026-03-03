Konya'nın üretim kapasitesini ve istihdam potansiyelini daha da güçlendirmek amacıyla Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi, KTO Mesleki Eğitim Merkezi ile Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı.

KONYA (İGFA) - Konya'nın üretim kapasitesini ve istihdam potansiyelini güçlendirmek için hayata geçirilen Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü, Konya Ticaret Odası (KTO), KTO Karatay Üniversitesi, KTO Mesleki Eğitim Merkezi ve Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında imzalandı.

Protokol kapsamında, sanayideki dönüşüm ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması, mesleği olmayan veya mesleğini geliştirmek isteyen bireylerin yetkinliklerinin artırılması, istihdamın korunması ve artırılması hedefleniyor. Eğitim programları, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun ve mevzuata tam uyumlu şekilde yürütülerek Konya'nın üretim ekosistemine doğrudan katkı sağlayacak.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, imza töreninde yaptığı açıklamada, mesleki eğitimin sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, 'KTO Mesleki Eğitim Merkezimizin altyapısı ve üniversitemizin akademik birikimi sayesinde, sektörle entegre, sahaya uyumlu ve kalıcı bir eğitim modeli oluşturuyoruz. Bu iş birliği, Konya'nın rekabet gücüne ve ülkemizin kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunacak' dedi.

İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftci ise, 'Protokol, mesleki eğitimi doğrudan istihdamla buluşturan güçlü bir model sunuyor. Eğitim programları ile hem işsiz vatandaşlarımızın mesleki yeterlilikleri artırılacak hem de sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel yetiştirilecektir' şeklinde konuştu.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, 'Bu protokol ile akademik yetkinliğimizi sanayinin ihtiyaçlarıyla bütünleştiriyoruz. Bilginin üretimle buluştuğu bu model hem öğrencilerimiz hem de iş dünyamız için önemli kazanımlar sağlayacak' ifadelerini kullandı.