Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' projesinin başvuruları, bu defa özel liseler için başladı. Başvurular 10 Mart Salı günü sona erecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ), Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' projesinin özel okul başvuruları başladı.

2025 Kasım ve Aralık aylarında devlet lisesi öğrencilerini ağırlayan tescilli proje kapsamında bu defa özel liselerin 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri misafir edilecek. Bursa genelindeki lise 3. ve 4. sınıf öğrencileri, üniversite tercihleri öncesi hayalini kurdukları bölümlerde birebir eğitime katılarak, kararlarını daha bilinçli verebilecek. Yerleştirme sonuçları 16 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

Projenin eğitim süreci 23 Mart-17 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

HER BÖLÜME 6 ÖĞRENCİ:

Öğrenciler, BTÜ'nün web sitesinde 10 Mart Salı gününe kadar erişime açılacak sistem üzerinden başvurularını yapacak (https://bys3.btu.edu.tr/tercih_robotu_ogrenci). Öğrencilerin 5 farklı bölüm tercih hakkı olacak. Tercih süreci, üniversite tercihlerine benzer şekilde işleyecek; öğrenciler okumak istedikleri bölümü seçecek, yerleştirmeler ise okul not ortalamalarına göre yapılacak. Yerleştirme sonuçlarına göre11. ve 12. sınıflardan 3'er olmak üzere her bölüme 6'şaröğrenci kabul edilecek.

BAŞVURULAR BURSA'DAKİ TÜM ÖZEL LİSELERE AÇIK

Projeye, Bursa genelindeki tüm özel liselerinden başvuru yapılabilecek. Lise öğrencileri için hem mesleki yönelim hem de kariyer planlamasında önemli bir fırsat sunan uygulama, Türkiye genelinde bir ilk olarak ön plana çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafındantescillenen proje ile gençlerin sadece teorik değil, pratik olarak da üniversite hayatını deneyimlemeleri hedefleniyor. Öğrenciler, gerçek sınıf ve laboratuvar ortamında akademisyenlerle bir araya gelerek bölüm derslerine katılacak, kampüs ortamını birebir gözlemleyerek üniversite kültürü hakkında doğrudan fikir sahibi olacak.

REKTÖR ÇAĞLAR'DAN ÖĞRENCİLERE DAVET

Gençlerin doğru tercih yapmasının hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' projemizle öğrencilerimizin hayalini kurdukları bölümü yakından tanımalarını, akademisyenlerimizle birebir iletişim kurmalarını ve üniversite atmosferini deneyimlemelerini sağlıyoruz. Daha önce projeye katılan devlet lisesi öğrencilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler ve memnuniyetleri, uygulamanın ne kadar doğru ve etkili bir adım olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi.Amacımız, bilinçli tercihler yapan, hedeflerini netleştirmiş gençler yetiştirmek. Tüm özel lise öğrencilerimizi üniversitemizde bu deneyimi yaşamaya davet ediyorum' dedi.