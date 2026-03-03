Konya'nın üretim kapasitesini ve istihdam potansiyelini daha da güçlendirmek amacıyla Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi, KTO Mesleki Eğitim Merkezi ile Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı.

KONYA (İGFA) - İmzalanan protokol ile sanayi sektöründe yaşanan dönüşüm ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması, mesleği olmayan ya da mesleğini geliştirmek veya değiştirmek isteyen bireylerin mesleki yeterliliklerinin artırılması, istihdamın korunması ve artırılması hedefleniyor.

Eğitim programları, iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülerek Konya'nın üretim ekosistemine doğrudan katkı sağlayacak bir model ortaya koyacak.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, imza töreninde yaptığı değerlendirmede,mesleki eğitimin sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, 'Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik güçlü bir adım atıyoruz' dedi.

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci ise protokolün iş gücü piyasası analizleri doğrultusunda planlanacak eğitimlerle işsiz vatandaşların mesleki yeterliliklerini artıracağını ve sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda personel yetiştireceğini belirtti.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç da üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolüne vurgu yaparak, ''Bilginin üretimle buluştuğu bu model öğrencilerimiz ve iş dünyamız için önemli kazanımlar sağlayacak' ifadelerini kullandı.

Hayata geçirilen iş birliği ile eğitim ve istihdam arasındaki bağ daha güçlü bir kurumsal zemine kavuşurken, Konya'nın sanayi altyapısını destekleyen nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yönünde önemli ve sürdürülebilir bir adım atılmış oldu.