Donald Trump'ın rakibi Biden'ın çekilmesi ile birlikte seçimleri kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Suikast girişimi ve Biden'ın çekilme kararının ardından gücünü katlayarak artıran Trump'ın dış politika da hangi adımları izleyeceği merak konusu.

Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Ukrayna'da devam eden ve İsrail-Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana süren savaşlara karşı muhtemel ABD Başkanı Trump'ın atacağı adımlar şimdiden kestirilmeye çalışılıyor. Trump’ın, özellike Ukrayna konusunda Biden ve demokratlardan çok daha farklı bir çizgide devam edeceği muhtemel. Ukrayna'da devam eden savaşı bir an önce bitirmek isteyen Trump'ın bu tavrı, Ukrayna yönetimini de endişeye sevk ediyor. İsrail konusunda da özellikle rehine meselesi hakkında oldukça sert açıklamalar yapan Trump'ın göreve gelmesi halinde dünyayı daha hareketli günlerin bekleyeceği neredeyse kesin.

Trump'ın seçimlerde ipi göğüslemesi halinde dış politikada atacağı olası adımları, Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli Herkes Duysun için analiz etti.

“TRUMP'IN TAVRI NETANYAHU'YA GÜÇ VERİYOR”

Trump'ın Ukrayna'da savaşı sona erdirmek iradesinin bilinen bir durum olduğunu ifade eden Dr. Barış Adıbelli, "Trump Ukrayna defterini kapatmak istiyor. Diğer taraftan 7 Ekim'den beri devam eden İsrail-Hamas savaşında da İsrail'e olan desteğini yinelemekten geri durmuyor. Bu durum da haliyle Netanyahu'ya güç veriyor. Şu noktadan sonra İsrail'in herhangi bir anlaşmaya imza atmasını beklemiyorum." dedi.

RUSYA-UKRAYNA MESELESİNDE MASANIN DIŞINDA KALDIK

Bir başka önemli konu olarak da Ukrayna'da devam eden savaşta son dönemde gerçekleşen esir takası görüşmelerine dikkat çeken Dr. Barış Adıbelli, "Arabuluculuk meselesinde Rusya ve Ukrayna bizimle birlikte değil. Son esir takası anlaşmalarında da BAE arabulucu olarak masada yer aldı. Özellikle Azov Taburlarının Türkiye'ye teslim edilen 5 komutanının Zelensky'nin ziyareti sırasında Ukrayna'ya iade edilmesi, Rusya ile ilişkilerimizde güven kırıcı bir nokta haline geldi. Hatta Putin'in 2023'teki ziyaretinin dahi bu sebeple iptal edildiği Rus basınına yansımıştı." ifadelerini kullandı.