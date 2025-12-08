Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de iç savaşın ve Esad rejiminin sona erişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Suriye'nin istikrar çabalarına Türkiye'nin güçlü desteğinin süreceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de iç savaşın ve Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Açıklamada, Suriye halkının 'Hürriyet Günü'nün yürekten tebrik edildiği ifade edildi. Bakanlık, Suriye Hükümeti'nin son bir yılda karşılaştığı pek çok zorluğa rağmen sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlediğine dikkat çekerken, bu süreçte atılan adımlar sayesinde Suriye'nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma doğru ilerlediği vurgulandı.

Türkiye'nin, Suriye'de istikrarın, güvenliğin ve refahın tesis edilmesine yönelik çabalara güçlü desteğini sürdüreceği de mesajda açıkça belirtildi.