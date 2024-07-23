Amerika Birleşik Devletleri’nde sokak hayvanlarının yok denecek kadar az olması, hayvanseverler için farklı çözümleri beraberinde getiriyor. New York başta olmak üzere pek çok şehirde bulunan kedi kafeler bu ihtiyacı karşılamak üzere kurulmuş durumda.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Kedileri seven, ancak alerji veya vakit darlığı gibi sebeplerle evlerinde kedi besleyemeyenler için bu kafeler mükemmel bir fırsat sunuyor.

New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, birçok kedi kafesi arasından Brooklyn Cat Cafe'yi takipçilerimiz için ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde catcafebk.com web sitesine girerek rezervasyon yaptırmak gerekiyor. 30 dakikalık bir ziyaretin ücreti 12 dolar. Ayrıca içecek ve atıştırmalık seçenekleri de mevcut.

İçeceklerin ücretinin 4 dolar olduğu bu mekanda formu doldururken dilerseniz New York'taki kedilerin bakımı için en az 2 dolar olmak üzere bağışta bulunabiliyorsunuz.

Rezervasyon günü tam saatinde kafeye giderek size verilen barkodlu kartla mekana giriş yapıyorsunuz ve hepsi sıcakkanlı olan, insanlarla çok iyi anlaşan yaklaşık 50 kediyle vakit geçiriyorsunuz. 30 dakikalık süreçten sonra ise kartı iade ederek kafeden ayrılıyorsunuz.

HAYVANSEVERLER İÇİN HARİKA SEÇENEK!

Bu kafeler, hayvanseverler için harika bir buluşma noktası olmanın ötesinde, kedilerin de sıcak bir yuva bulmasına katkı sağlıyor.

Ayrıca çocuklarına kedi sevgisini aşılamak isteyen aileler de bu tür kafeleri sıkça ziyaret ediyor.