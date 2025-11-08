Emirates Group, 2025-26 mali yılının ilk yarısında vergi öncesi 12,2 milyar AED (3,3 milyar ABD doları) kâr açıklayarak şimdiye kadarki en yüksek yarıyıl finansal performansına ulaştı. Bu sonuç, grubun üst üste dördüncü kez yarıyıl bazında rekor kâr açıklamasını sağladı.

İSTANBUL (İGFA) - Gelir vergisi sonrası Grup kârı 10,6 milyar AED (2,9 milyar ABD Doları) olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre %13 artış gösterdi. Grup, güçlü operasyonel performansını 21,1 milyar AED (5,7 milyar ABD Doları) tutarındaki FAVÖK (EBITDA) ile ortaya koydu. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki 20,4 milyar AED'ye (5,6 milyar ABD Doları) göre %3'lük bir artış anlamına geliyor.

Grup geliri, 2025-2026 mali yılının ilk yarısında %4 artarak 75,4 milyar AED'ye (20,6 milyar ABD Doları) yükseldi. Emirates Group, 30 Eylül 2025 itibarıyla 56 milyar AED (15,2 milyar ABD Doları) ile şimdiye kadarki en yüksek nakit rezervini açıkladı (31 Mart 2025'te 53,4 milyar AED/14,5 milyar USD).

Bu güçlü finansal pozisyon, yeni uçak teslimatlarının finansmanını ve mevcut borç yükümlülüklerinin karşılanmasını destekledi. Ayrıca, Emirates Group 2024-2025 mali yılı kapsamında ilan edilen toplam 6 milyar AED'lik (1,6 milyar ABD Doları) temettünün kalan 2 milyar AED'sini (545 milyon ABD Doları) de ana hissedara ödedi.

Emirates Havayolu ve Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

'Grubumuz bir kez daha olağanüstü bir performans sergileyerek geçen yılın yarıyıl sonuçlarını geride bıraktı ve 2025-2026 mali yılının ilk yarısında yeni bir rekor kâr elde etti. Emirates, bu dönemde de dünyanın en kârlı havayolu konumunu koruyor. Bu başarının temelinde, güçlü seyahat talebi ve müşterilerimizin Emirates'in ürün ve hizmetlerine yönelik artan tercihi yer alıyor. Emirates ve dnata, sunduğumuz deneyimi sürekli geliştirmek, operasyonlarımızı yenilik ve teknolojiyle güçlendirmek ve müşterilerimizin memnuniyetini sağlayan çalışanlarımıza destek olmak için milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Bu yaklaşım, kurum kültürümüzün temelini oluşturuyor. Elde ettiğimiz güçlü kârlılık, yatırımlarımızı sürdürmemize ve iş modelimizi büyütmemize olanak tanıyor. Bu büyüme, Dubai'nin yetenek, iş ve turizm açısından küresel çekim merkezi olma vizyonuyla da örtüşüyor'