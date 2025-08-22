TÜİK verilerine göre, Türkiye’de evli bireylerin yüzde 8,2’si akrabasıyla evli. Ancak Trakya, özellikle Edirne (yüzde 1,1) ve Kırklareli (yüzde 1,5), akraba evliliklerinin en düşük olduğu iller olarak öne çıktı. Mardin ise yüzde 20,3 ile listenin başını çekti.Alpcan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Türkiye’de akraba evliliklerinin bölgesel farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

Ülke genelinde evli bireylerin yüzde 8,2’si akrabasıyla evliyken, bu oran Trakya’da neredeyse sıfıra yaklaştı.

Edirne yüzde 1,1, Kırklareli yüzde 1,5 ile akraba evliliklerinin en düşük olduğu iller arasında yer alırken, listenin sonunda Yalova (yüzde 1,1), Çanakkale (yüzde 2) ve Tekirdağ (yüzde 2,4) bulunuyor.

EN YÜKSEK ORANLAR GÜNEYDOĞU’DA

Akraba evliliklerinin en yaygın olduğu iller ise Mardin (yüzde 20,3), Şanlıurfa (yüzde 18,6), Siirt (yüzde 16,9), Diyarbakır (yüzde 16,9) ve Adıyaman (yüzde 16,5) olarak sıralandı.

Bu illerde her 5 evlilikten biri akrabalar arasında gerçekleştiği gözlendi.

Uzmanlar, Trakya’daki düşük akraba evliliği oranlarını yüksek eğitim seviyesi, şehirleşme, bireysel tercihlere saygı ve kültürel çeşitliliğe bağlarken, Edirne ve Kırklareli, modern aile yapıları ve bilinçli eş seçimleriyle Türkiye’de örnek teşkil ediyor.