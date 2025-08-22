Saadet Partisi Konya Gençlik Kolları tarafından Kültürpark’ta düzenlenen “Gol at, senin adına da bir fidan dikelim!” kampanyasına yoğun ilgi gösterildi.KONYA (İGFA) - Saadet Partisi Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Cevher Eröz, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının ardından, tüm Türkiye’de bir fidan dikim seferberliği başlattıklarını açıkladı.

Vatandaşlardan ücretsiz olarak topladığımız fidanları toprakla buluşturacaklarını belirten Bakan Eröz, "Bugün ise Kültürpark Meydanı’nda, kampanyamıza dikkat çekmek amacıyla bir stant çalışması gerçekleştiriyoruz. Burada, kalemize gol atan vatandaşlarımız adına fidan bağışında bulunuyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız; konu “yeşil vatanımız” olunca ilgileri oldukça yüksek. Onların desteğiyle daha fazla fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Kampanya kapsamında vatandaşlarımız, Kültürpark’taki standımızdan veya https://fidan.saadet.org.tr/ internet adresi üzerinden adlarına ücretsiz fidan bağışında bulunabileceklerdir" diye konuştu.

Başkan Eröz ayrıca, Konya’da yaşayan tüm vatandaşlar adına bir fidan bağışladığını belirterek herkesi kampanyaya desteğe davet etti.