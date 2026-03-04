Düzce'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, D-655 Düzce-Akçakoca bağlantı yolu Beyciler Mahallesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Akçakoca istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EKR 153 plakalı tır ile Z.U. yönetimindeki 54 AP 720 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü Z.U. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.