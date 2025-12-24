Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 18 ilçenin tamamında ulaşım altyapısını yenileme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Trafikte aksama yaşanmaması için bazı noktalarda çalışmalar gece yürütülüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 18 ilçede gece gündüz demeden çalışıyor. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli yolculuk yapması için, yol yapım, yeni yol açma, onarım, karla mücadele, asfalt kazı, yol genişleme, asfalt serim, taş duvar yapımı, yağmur suyu hattı çalışması, kavşak düzenlemeleri ve beton yol çalışmaları yapılıyor.

ASFALTLAMA TAM GAZ

Son iki hafta içinde gerçekleştirilen çalışmalarla, Akçaabat'ın Kirazlık Mahallesi'nde 700, Dernekpazarı'nın Günebakan Mahallesi'nde 600, Of'un Sulaklı Mahallesi'nde 400, Doğançay Mahallesi'nde 500, Araklı'nın Pervane Mahallesi'nde 300, Çamlıktepe Mahallesi'nde 900, Hayrat'ın Balaban Merkez Mahallesi'nde 200 ve Ortahisar'ın Fatih Mahallesi'nde 600 metre asfalt serimi gerçekleştirildi. Ortahisar'ın Esentepe Mahallesi'nde Yavuz Selim Bulvarı üzerinde yapılan 800 metrelik asfalt serim çalışması, trafikte aksama yaşanmaması için gece yapıldı.

KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'Ekiplerimiz, 18 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla şehrimizin her noktasında çalışıyor. Ayrıca Hayrat ve Çaykara ilçelerimizin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Şehrimizin ulaşım standardını yükseltmek ve vatandaşlarımızın hem konforlu hem de güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz' denildi.