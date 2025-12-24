Kocaeli Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki semt pazarlarında denetimlerini aksatmıyor. Bu bağlamda ilçede kurulan Çarşamba pazarında tezgah ve tartı kontrolleri gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak ve pazar yerlerinde oluşabilecek düzensizlikler ve vatandaşlardan gelen şikayetler kapsamında düzenli olarak denetimlerini sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'de kurulan Çarşamba Pazarı'nda kontroller gerçekleştirdi.

Pazar esnafının uyması gereken kuralları denetleyen ekipler, Çayırovalıların da tüketici haklarını korumak adına; pazar tezgahlarının düzgünlüğü, pazar düzeni, mevzuat uygunluğu, tartı görünürlüğü ve ürün fiyatlarının etiketleri hakkında kontrollerini sağladı. Tespit edilen sorunlara ilişkin uyarılarda ve idari işlemlerde bulunan Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında düzenli olarak devam edeceğini de belirtti.

TARTI NOKTASINDA KONTROL

Ayrıca ilçedeki her semt pazarında kurulan tartı noktasında da kontrol yapan Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazardan ürün alan ilçe sakinlerinin ürünlerini tartarak, vatandaşların aldıkları ürünlere yönelik akıllarında soru işareti kalmaması adına yardımcı oluyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtilirken, ilçe sakinlerinin şikayetlerini semt pazarlarında yer alan Çayırova Zabıta noktası ya da belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı'na bildirmelerini istedi.