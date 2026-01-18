AKSAÇLILAR Genel Başkanı Ahmet Bereket, sokak çeteleri ve organize suç yapılarındaki artışın toplumsal huzuru tehdit ettiğini belirterek, caydırıcı ve sürdürülebilir önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - AKSAÇLILAR Genel Başkanı Ahmet Bereket, son dönemde özellikle gençleri hedef alan sokak çeteleri ve organize suç yapılanmalarındaki artışa ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bereket, bu tür yapıların yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda toplumsal barış ve huzur açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin devletin en temel sorumlulukları arasında yer aldığını belirten Bereket, sokak çeteleriyle mücadelenin kararlılık, koordinasyon ve süreklilik içinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Suç örgütlerinin yayılmasının önüne geçilmesi için caydırıcı ve uzun vadeli önlemlerin gecikmeden hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Güvenlik güçlerinin sahada yürüttüğü çalışmaların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Bereket, gençlerin suç örgütlerinin etkisinden korunabilmesi için eğitim, sosyal ve kültürel projelerin artırılmasının kritik rol oynadığını ifade etti. Bu süreçte aileler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunan Bereket, toplumun daha güvenli bir geleceğe kavuşabilmesi için sokak çetelerine karşı net, kararlı ve uzun soluklu bir mücadelenin şart olduğunu dile getirdi.