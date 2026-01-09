Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Turizm Master Planı çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılın mayıs ayında tamamlamış olacağız' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın başkanlık ettiği 2025 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan turizm programlarının da istişare edildiği toplantıda TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Trabzon İl Jandarma Komutanı Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile turizm paydaşları yer aldı.

TURİZM MASTER PLANI BU YIL TAMAMLANACAK

Trabzon'un turizm şehri olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Trabzon artık bir turizm şehri. Trabzon çok özellikli bir şehir. Bu özelliklerin turizme tahvil edilmeli. Şehrin hem güncel yaşamının, hem ekonomik girdisinin ayakta durmasını temin edecek en büyük kaynaklardan bir tanesi turizm yönümüzdür. Biz bu işe inşallah şehir adına ve Türkiye adına sahip çıkacağız. Çünkü dışarıdan gelen döviz, sadece şehrin ekonomisini değil aynı zamanda ülkemizin üst ölçekte ekonomisini de ilgilendiren bir husustur. Turizm yayınlarımızın basımı konusunda biz de işe profesyonel bir şekilde eğilelim istiyoruz. Çalışmalar yaptık. 2025 EMITT Fuarı'na katıldık. Yine Travel EXPO Ankara Fuarı'na katıldık. 'Lezzet Trabzon' uygulamamız, 'Çay rotası' uygulamamız, 'Trabzon Travel E' dergisi uygulamamız var. Avusturya Kültür Sanat Günleri'ne katıldık. Katar Doha'da çalışmalara iştirak ettik. Bu süreç içerisinde Turizm Master Planı'nın çalışmasını sürdürüyoruz. Saha çalışmaları devam ediyor. Bu yılın mayıs ayında bunu da tamamlamış olacağız' dedi.

TRABZON'U KÜLTÜR BAŞKENTİ YAPMA HEDEFİMİZ VAR

Başkan Genç, 'Trabzon'un kültür ve sanat yönüyle turizme katkısını daha görünür kılmak amacıyla Trabzon'da bir film festivali düzenledik. Festivalin oldukça başarılı geçtiğini düşünüyoruz ve bunu inşallah devam ettireceğiz. Bunun yanı sıra uluslararası tiyatro festivali ile uluslararası horon ve müzik çalışmalarını da hayata geçirdik. Trabzon'u 2027 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Trabzon bu unvana layık bir şehirdir. Trabzon'umuz daha önce Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile kardeş belediyeydi. Biz göreve geldikten sonra öncelikle Şuşa ile kardeş belediye iş birliği çalışmalarını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl Özbekistan'ın Taşkent şehrinde güzel bir program düzenledik ve Buhara ile kardeş şehir olduk. Bu gelişmelerin ardından Özbek kardeşlerimiz şehrimize gelmeye başladı. Geçtiğimiz ay ise Kazakistan'ın Aktau şehri ile kardeş belediye olduk. Ayrıca TÜRKSOY'un son kıdemli memurlar toplantısına ev sahipliği yaptık' diye konuştu.

KAÇIRILAN ESERLER ŞEHRE KAZANDIRILMALI

Trabzon'un tarihi yönüne de vurgu yapan Başkan Genç, şunları söyledi: 'Rusya'ya kaçırılan Trabzon'a ait bir tarih var. Trabzon, köklü geçmişe sahip tarihi bir şehir ancak elde kalan vesikalar maalesef bizde değil, Petersburg'da bulunuyor. Trabzon'a ait 497 adet el yazması eser mevcut. Bunun yanı sıra Trabzon'un tarihi gazete ve kitapları, Çarşı Camisi ile Ahi Evran Camii'ne ait kıymetli eşyalar, el yazması Kur'an-ı Kerim'ler ve işgal sonrası döneme ait yaklaşık 150 bin eser maalesef kaçırılmıştır. Bu konuda Sayın Bakanım, sizin öncülüğünüzde ve belki Cumhurbaşkanımıza da arz edilerek yapılacak çalışmaların, Trabzon'un tarihinin gün yüzüne çıkarılması ve turizme katkı sağlaması açısından, özellikle Türk Dünyası Kültür Başkenti hedefimiz doğrultusunda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Turizm söz konusu olduğunda bu işin başta belirli parametreleri vardır. Öncelikle turizm açısından ulaşım alternatiflerini ele almak gerekiyor. Çünkü bir turist şehre geldiğinde her noktaya kolaylıkla ulaşabilmelidir.'

TURİZMİ ÇEŞİTLENDİREREK CAZİP HALE GETİRECEĞİZ

Başkan Genç, sözlerini şöyle tamamladı: '2026 yılında perspektifimiz doğrultusunda hangi çalışmaları hayata geçireceğimizi değerlendirmek istiyorum. İnşallah 23-25 Ocak tarihlerinde Uzungöl'de bir Kış Festivali düzenleyeceğiz. Amacımız kış turizmini çeşitlendirmek ve daha cazip hale getirmektir. Dubai'de ve Arabistan'da düzenlenecek turizm fuarları bulunuyor. Bunun yanı sıra Avusturya ve Kıbrıs'ta da programlar var. Bunlara katılım noktasında karar vermemiz gerekiyor. Uluslararası festivallerimiz de olacak. 2026 yılında bu etkinlikleri bir çeşitlilik ortaya koymak adına geleneksel hale getireceğiz. Ayrıca ilk kez kapsamlı bir gastronomi festivali düzenlemek istiyoruz. Buna özellikle önem veriyorum. Çünkü bir turist şehrimize geldiğinde, yöresel ve özgün yemek çeşitleri onun için son derece kıymetlidir. Verilere bakarak iki konuyu özellikle öne çıkarmak istiyorum. Bunlardan ilki Çakırgöl Kayak Turizm Merkezi ile ilgili yürüyen sürecimizdir. Ticaret Odamız ve Gümüşhane ile birlikte bakanlığımız nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. İkincisi ise Çal Mağarası'dır. Çal Mağarası ziyaretçi istatistiklerine baktığımda çok ciddi bir rakam ve belirgin bir artış görüyorum. Oraya Turizm Bakanımızı da götürdük. Şahinkaya turizm bölgemizdeki çalışmaları da ön plana çıkarmamız gerekiyor. Vazelon-Kuştul Manastırları ile ilgili olarak bakanlığa müracaatlarımızı yaptık. Bunun yanında, çeşitliliği artırmak adına merkezde yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra spor turizmini de öne çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Trabzon, spor turizmi açısından ciddi bir altyapıya sahip bir şehirdir. 2007 yılında Avrupa Yaz Oyunları'na, 2011 yılında ise Avrupa Gençlik Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmış ve başarılı sonuçlar elde etmiştir. Ayrıca tenis alanında da ciddi sayıda sahaya sahibiz ve bu açıdan avantajlıyız. Tüm bu imkanları turizme kazandırmamız gerektiği yönünde bir düşüncemiz bulunmaktadır.'

TRABZON İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJ

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 'TBMM Turizm Komisyon Başkanımızın ilimizden olması bizler ve Trabzon için çok büyük bir avantajdır. Bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Geçen yıla kıyasla yaklaşık 100 bin kişilik bir artış söz konusudur. Geçen yıl 711 bin olan yabancı turist sayısı, bu yıl 808 bine yükselmiştir. Yerli turistlerle birlikte değerlendirildiğinde toplam ziyaretçi sayımız daha da artmaktadır. Resmi kayıtlara göre şu anda yaklaşık 1 milyon 447 bin turistimiz bulunmaktadır. Ancak bu sayının daha fazla olduğu kanaatindeyim' diye konuştu.

DAHA PROFESYONELCE YÖNETİLMELİ

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 'Trabzon artık bir turizm şehri olmuştur. Turizm şehri olmanın gerekliliklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Bunun için herkese çok önemli görevler düşüyor. Tüm sektörler turizm markasının yükselmesi için üzerine düşen görevleri yapması gerekiyor. Kamu kurumları ve kolluk görevlileri çalışmalarını yaparken sektör de kendi içerisindeki yaptırımları uygulamak zorunda. Şehrimize turistler huzur bulmak ve dinlenmek için geliyor. Hizmetin kalitesini ne kadar daha fazla yükseltirsek burayı o kadar daha fazla tercih ederler. Memleketlerine döndüklerinde buranın ücretsiz tanıtımını yaparlar. Turizm, bacasız sanayi dediğimiz çok önemli bir sektör. Şehrimizde büyüyen bu sektörün daha profesyonelce yönetilmesi için bu tür toplantıları daha sık yapacağız' dedi.

HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRMAYA GAYRET EDİYORUZ

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, 'Trabzon, sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle Karadeniz'in lokomotif turizm şehirlerinden biridir. Her geçen yıl üzerine koyarak ilerliyor, hizmet kalitemizi artırmaya gayret ediyoruz. Ancak sürdürülebilir başarı için turist memnuniyetini yalnızca belli aylara değil 12 aya yaymamız gerekiyor. Bununla birlikte farklı ülkelerden daha fazla ziyaretçiyi kentimize nasıl çekebileceğimiz üzerinde hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu. AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ise, 'Sektör büyüyüp belirli bir noktaya ulaştığında, doğal olarak bazı sorunlar da beraberinde ortaya çıkmaktadır. Bu şehirde yaşayan her birey aynı zamanda birer turizm elçisidir. Yerli ve yabancı turistlere nasıl davranılması gerektiği ancak bilinçlendirme çalışmalarıyla mümkün olabilir. Eksik yönlerimizin doğru şekilde tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Destinasyonlarımız ise turizm açısından en önemli değerlerimizdir' ifadelerini kullandı.

1 MİLYON 447 BİN 573 TURİST ZİYARET ETTİ

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, '2025 yılı Trabzon turizmi açısından büyümenin net olarak görüldüğü bir yıl olmuştur. İlimizde toplam tesis sayısı 383'e, oda sayısı 17 bin 237'ye, yatak kapasitesi ise 35 bin 984'e ulaşmıştır. Oda ve yatak kapasitesinde önemli oranlarda artış sağlanmıştır. 2025 yılında Trabzon'u toplam 1 milyon 447 bin 573 turist ziyaret etmiş; bunun 808 bini yabancı, 639 bini yerli turistlerden oluşmuştur. Sümela Manastırı'nı ise 514 bin 596 kişi ziyaret etmiştir. Ulaşımda da hareketlilik sürmüş, Trabzon Havalimanı'nda 58 ülkeden 3 bin 699 dış hat uçuşu gerçekleştirilmiş, 445 binin üzerinde misafir ilimize gelmiştir. Kruvaziyer turizmi kapsamında da 21 gemiyle yaklaşık 21 bin yolcu Trabzon'u ziyaret etmiştir. Bu veriler, Trabzon'un turizmde istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü göstermektedir. Önümüzdeki dönemde bu ivmeyi daha da artırmayı hedefliyoruz' dedi.