KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 50'nci Dönem Uzman Erbaş adayları için yemin töreni gerçekleştirildi.

Törene Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, askeri erkan ile askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Tören, sancağın tanıtılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Yemin töreninin ardından başarılı uzman erbaş adaylarına plaket ve hediyeleri takdim edildi. Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, törende yaptığı konuşmada, gençlerin vatan hizmeti yolunda gösterdikleri azim ve başarıyı tebrik etti.