Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Mahallesi'nin geleceğini şekillendirecek büyük bir dönüşüm süreci başlatıyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde uzun süredir beklenen dönüşüm sürecini başlatacak önemli bir adım atarak 'Trabzon Ortahisar Sanayi Mahallesi Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'nı duyurdu. Yaklaşık 800 dönümlük alanda planlama süreci, ortak akıl ve fikir üretimiyle yürütülerek şehrin geleceğine yön verecek. Bu kapsamda hayata geçirilecek proje, bölgenin yalnızca fiziksel değil, ekonomik ve sosyal açıdan da yeniden canlanmasını amaçlıyor. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak gerçekleştirilecek yarışma ile Sanayi Mahallesi'nin niteliksizleşmiş yapısı dönüştürülerek, çevresindeki düzensiz konut dokusunun çağdaş kent yaşamına uyum sağlaması öngörülüyor.

5 MİLYON 250 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Yarışmada dereceye giren projelere toplam 5 milyon 250 bin liralık ödül dağıtılacak. Birinci projeye 1 milyon 500 bin TL, ikinciye 1 milyon 250 bin TL, üçüncüye 1 milyon TL, üç adet mansiyona ise 500'er bin TL verilecek. Yarışma şartnamesi 500 TL bedelle www.yarisma.trabzon.bel.tr adresinden indirilebilecek ve başvurular aynı adres üzerinden yapılacak.

TARİHLER BELLİ OLDU

Yarışmaya ekip olarak katılım zorunlu olacak. Her ekipte en az bir mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulunacak. Katılımcıların Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne üye olmaları ve kamu ihalelerinden yasaklı olmamaları gerekiyor. Yarışmanın ilan tarihi 12 Kasım 2025 olarak açıklandı. Sorular için son tarih 10 Aralık 2025, cevapların ilanı 17 Aralık 2025 olacak. Proje teslimleri 14 Nisan 2026 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek, posta yoluyla teslimlerde ise son tarih 17 Nisan 2026 olarak belirlendi. Jüri değerlendirmesi 24 Nisan ile 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 6 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.

YARIŞMANIN DANIŞMAN ÜYELERİ

Yarışmanın danışman jüri üyeleri arasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Özgür Aşık, Şehir Plancıları Odası Trabzon Şube Başkanı Uğur Kasımoğlu, Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Doruk Görkem Özkan ve Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Serbülent Vural yer alıyor.

ALANINDA YETKİN ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Asli jüri üyeleri ise Türkiye'nin önde gelen akademisyen ve tasarımcılarından oluşuyor. Jüri başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk yürütürken, diğer üyeler arasında Doç. Dr. Deniz Aslan, Ömer Selçuk Baz, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin Erkan, Bünyamin Derman, Doç. Dr. A. Oktan Nalbantoğlu ve Prof. Dr. Cenap Sancar bulunuyor. Yarışma raportörlüğünü Trabzon Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürü Ömer Söylemez üstlenirken, raportör ekibinde Fatma Şentürk Onur ve Arzu Aydın Aksoy yer alıyor.

ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yarışmanın şehrin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 'Sanayi Mahallemiz, Trabzon'un merkezinde dönüşüm potansiyeli en yüksek bölgelerden biri. Burayı sadece fiziki anlamda değil, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla da yeniden canlandıracak fikirleri ülkemizin en nitelikli mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarından bekliyoruz. Trabzon'un geleceğini birlikte tasarlayacağız' ifadelerini kullandı.