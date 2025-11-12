Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov ve heyetini kabul ederek Ahıska Türkleriyle dayanışmayı vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erdoğan, Ahıska Türkleri'nin dünyanın farklı ülkelerinde birlik ve beraberlik içinde yaşamalarının önemine dikkat çekerek, Birliğin çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, DATÜB Genel Başkanı Kassanov ile uzun süredir yakın ilişkiler içerisinde olduklarını belirterek, 'Haklı davanızda daima yanınızda olduk, olmaya devam edeceğiz. Bulunduğunuz ülkelerde gösterdiğiniz dirayet ve çalışkanlık bizleri gururlandırıyor' ifadelerini kullandı. Erdoğan, soydaşların bulundukları ülkelerde kimliklerini, dillerini ve dinlerini korumalarını önemsediklerini vurguladı.

Ahıskalı Türklerin ana vatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık hakları konusundaki süreci yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, 'Haklı davanızı hem ikili düzeyde hem Avrupa Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde takip ediyoruz. Sizlerle gönül bağımız ve dayanışmamız katidir' dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca genç Ahıskalıların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine işaret etti.

14 Kasım 1944'te yaşanan Ahıska Türkleri sürgününün 81. yıl dönümünü anan Erdoğan, 'Sürgünde yitirdiklerimizi yâd etmeyi vefa borcu olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlığımızla birlikte interaktif bir sergi düzenleyerek bu mücadelenin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Ahıska Türkü temsilcilerini de kabul eden Cumhurbaşkanı, bu kapsamda TOKİ tarafından Bitlis Ahlat'ta yapılan konutlarda soydaşların iskânının sürdüğünü aktardı. Erdoğan, bugüne kadar yaklaşık 170 bin Ahıska Türküne istisnai vatandaşlık, 150 binden fazla kişiye ise uzun dönem ikamet izni verildiğini açıkladı.

Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek Ahıskalı Türklerine sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kabulde, Erdoğan'a Kafkas kalpağı, hat tablosu ve Türk boylarını simgeleyen kalem hediye edildi.

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus da katıldı.