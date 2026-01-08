Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Tevfik Serdar Kültür ve Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği Konseri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında, Tevfik Serdar Kültür ve Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği Konseri, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Salonun tıklım tıklım dolduğu konserde, koro ve solistler seslendirdikleri birbirinden seçkin eserlerle dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Türk Sanat Müziği'nin seçkin örneklerinin icra edildiği gecede, sanatçılar performanslarıyla kulakların pasını sildi ve izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

MÜZİK ZİYAFETİ DEVAM EDECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından ay boyunca devam edecek konserler kapsamında yeni etkinliklerin de sanatseverlerle buluşacağı bildirildi. Bu çerçevede, 12 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da, Trabzon Taka Müzik ve Halkoyunları Derneği tarafından Türk Sanat Müziği Konseri düzenlenecek. 14 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da ise Akçaabat Kültür, Sanat ve Müzik Derneği tarafından verilecek Türk Sanat Müziği Konseri, müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kültür ve sanatın toplumun her kesimine ulaşmasının hedeflendiği belirtilerek, tüm sanatseverler düzenlenecek konser ve etkinliklere davet edildi.