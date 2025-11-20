Geçen yıl 200 binden fazla ziyaretçi ağırlayan Trabzon Kitap Günleri'nin ikincisi, 76 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla yarın başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Kitap sevdalılarını bu kültür şöleninde buluşmaya davet ediyorum' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon, bir kez daha kültür ve edebiyat dünyasının önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akoluk Kitap iş birliğiyle düzenlenen Trabzon Kitap Günleri'nin ikincisi yarın (21 Kasım Cuma) kapılarını açacak.

Yenimahalle Fuar Alanı'nda 30 Kasım'a kadar devam edecek etkinliğe 76 yayınevi ve 180 yazar katılacak.

BAŞKAN GENÇ'TEN DAVET

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da yaşayan herkesi etkinliğe davet ederek, şunları söyledi: 'Kültür şehri Trabzon'umuza çok yakışan Kitap Günleri etkinliğimiz yarın başlıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl da hemşehrilerimizi kültür, sanat ve edebiyatın zengin dünyasıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kitap, insanın ufkunu genişleten, düşünceyi derinleştiren ve toplumsal gelişimin kapılarını aralayan en güçlü araçlardan biridir. Bu nedenle şehrimize değer katan her kültür etkinliğini olduğu gibi Kitap Günleri'ni de büyük bir heyecanla destekliyoruz. Trabzon, tarih boyunca ilim ve kültür insanlarının beslendiği bir şehir olmuştur. Bugün de bu mirası geleceğe taşıyacak gençlerimizin okumaya olan ilgisini artırmak, onları nitelikli eserlerle buluşturmak en önemli önceliklerimizdendir. Kitap Günleri'nin her yıl artan katılımı ve büyüyen etki alanı, Trabzon'un kültürel dinamizmini bir kez daha ortaya koymaktadır. Yazarlarımızın, yayıncılarımızın ve kitapseverlerin buluştuğu bu güzel organizasyonun; düşünce dünyamıza katkı sunmasını ve gençlerimiz için yeni ilham kapıları aralamasını temenni ediyorum. Öğrencilerimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı ve tüm kitap sevdalılarını bu büyük kültür şölenine davet ediyorum.'

TRABZON KİTAP GÜNLERİ'NE KATILACAK YAZARLARIN İMZA GÜNLERİ ŞÖYLE:

22 Kasım Cumartesi: 11.00 Murat Tunalı, 13.00 Kemal Varol, Yusuf Yıldız, Abdil Mert, Zeynep Eyüpoğlu, Hüseyin Toy, Nuriye Erdoğan, Eda Bayrak, 14.00 Ahmet Ümit, Büyra Nur, Emine Tavuz, Özge Naz, Adora Yağmur, Sümeyye Koç, Şule Avlamaz, Aycan Sarıahmet, Binnur Şafak Nigiz, Gökçen Koçan, İrem Uzunhasanoğlu, Övgü Deveci Safi, İşık Öğütçü, Derya Özgenç, 16.00 Mehmet Akif Ersoy, Emel Engin, Vahdettin Engin, 15.00'te Hatice Nur Ege, 16.30 Serkan Karaismailoğlu.

23 Kasım Pazar: 13.00 Kahraman Tazeoğlu, Vehbi Vakkasoğlu, Fatma Işık, Servet Bal, Yusuf Yıldız, Abdil Mert, Nuriye Erdoğan, 14.00 Sinan Yağmur, Dr. Hasan Hüsnü Eren, Senai Demirci, Ceren Melek Dilara Keskin, Filiz Puluç, M.Rıse, Sena Nur Işık, Dilan Durmaz, Zeytin Aydoğmuş, Caner Sarıoğlu, Emel Engin, Vahdettin Engin, 15.00 Mecit Ömür Öztürk, Ahmet Şerif İzgören, Tarık Tufan, 16.00 Sertaç Abi, Fatih Duman, 17.00 Tuna Kiremitçi.

24 Kasım Pazartesi: 10.00 Faruk Yıldız, Gökçe Demirelli Buran, Sezer Ün, Yusuf Yıldız, Abdil Mert, Nuriye Erdoğan, Fatma Işık, Zeytin Aydoğmuş, Servet Bal, 12.00 Defne Ongun Müminoğlu, 18.00 Saliha Erdim.

25 Kasım Salı: 10.00 Yusuf Yıldız, Abdil Mert, Nuriye Erdoğan, Beyza Nur Top, Zeynep Eyüpoğlu, Servet Bal, 12.00 Tuncel Altınköprü, 18.00 Kemal Sayar.

26 Kasım Çarşamba: 10.00 Tuncel Altınköprü, Servet Bal, Yiğit Recep Efe, Yusuf Asal, 11.00 Ceylan Işın Koryürek.

27 Kasım Perşembe: 10.00 Özgür Balpınar, Kasım Tiryakioğlu, Tuncel Altınköprü, Umut Ahmet Tarakçı, Yusuf Asal, Çiğdem Sezer, Dicle Keskinoğlu, Yusuf Asal, 12.00 Ahmet Baki Yerli Şuheda Uruk.

28 Kasım Cuma: 10.00 Tuncel Altınköprü, Gülay Çelikel Çubukçu, Mehtap Soyuduru Çiçek, Tolga Gümüşay, Yusuf Asal, Ahmet Baki Yerli, Şuheda Uruk Özgür Balpınar, 12.00 Fatma Çağdaş Börekçi, Süleyman Bulut, 14.00 Tuğba Akbey İnan, Sadiye Erol Aykaç, Mustafa Kemal Çelik, Nazan ARISOY, 18.00 Şükrü Erbaş.

29 Kasım Cumartesi: 13.00 Tufan Gündüz, Mustafa Üye, Özgür Balpınar, Gülay Çelikel Çubukçu, 14.00 Dilek Bilgiç Esen, İlknur Özhan, Tuğba Akbey İnan, Ayşe Kulin, Varol Yaşaroğlu Loresima, Maral Atmaca, Dilara Pamuk, N. G. Kabal, K. Kübra Berk Fatma Şamaта, Burcu Büyükyıldız, Emre Gül, Emre Gürlek, Rukiye İdeli, Fatih Murat Arsal, D.N. Archeron, Gizem Yiğit, Nurdan Damla, Sadiye Erol Aykaç, Cevat Turan, Nazan Arısoy, Mehsa, Elif Melissa, Gamze Aydeniz, Gamze Çelik, Fatma Erdek, Kader Arvas, Mehtap Fırat, Sezin Karameşe, Sümeyye Demirkıran, Tuğba Aydın Öztürk, Seda Lena, Hümeyra, Genç Osman Denizci, Mustafa Kemal Çelik, Sabahat Şahin, Nuriye Erdoğan, Özgür Aras Tüfek, Şeyma Türkyılmaz, 15.00 Funda Uçuk Er, Osman Sarı, Beyza Nur Top, 16.00 Altay Cem Meriç, Güray Süngü, Alper Canıgüz, Serkan Türk, Ali Ayçil.

30 Kasım Pazar: 12.00 Taha Kılınç, 13.00 Yusuf Muratoğulları, Emel Bahadır, 14.00 Serdar Vatansever, Ayla Aydemir, Merve Akyüz, Şeyma Demir, Şule Gizem Büyükboz, Nurdan Damla, Özgür Aras Tüfek, Cevher Sönmez, Dilek Aydemir, 15.00 Erhan Keklik, Dilek Cesur, 16.00 Saniye Bencik Kangal, Halit Ertuğrul, Mehmet Ercan, 17.00 Orhan Toker.