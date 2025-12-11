Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzunkum Yaşam Alanı 1. Etap ihalesinin 10 Şubat 2026'da yapılacağını açıkladı. Projenin 461 günde tamamlanması hedefleniyor.

TRABZON (İGFA) - Başkent Ankara'da, şehrin ihtiyaçlarına yönelik bakanlar ve üst düzey bürokratlarla görüşmeler gerçekleştiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vizyon projeleri arasında yer alan Uzunkum Yaşam Alanı'na ilişkin müjde verdi.

Başkan Genç, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur ile yaptığı görüşmenin ardından, ilk etabı 250 dönümlük alan üzerinde planlanan projenin yapımı için 10 Şubat 2026 tarihinde ihaleye çıkılacağını açıkladı.

461 GÜNDE TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek Uzunkum Yaşam Alanı Projesi'nin ilk etabının 461 günde tamamlanması hedefleniyor.

GÖRÜŞMELER VERİMLİ GEÇTİ

Uzunkum Yaşam Alanı'nın Trabzon'un sahil hattına yeni bir kimlik kazandıracağını belirten Başkan Genç, 'TOKİ Başkanımız ve hemşehrimiz Mustafa Levent Sungur Bey ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, projemizin ilk etabının yapımı için 10 Şubat 2026'da ihaleye çıkılması konusunda mutabık kaldık. İlk etabı 250 dönümlük alanı kapsayan bu proje; rekreasyon alanlarından sosyal donatılara, yürüyüş ve bisiklet yollarından spor alanlarına, geniş yeşil yaşam koridorlarından vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği modern sosyal mekanlara kadar pek çok unsuru bünyesinde barındıracak. Şehrimize hayırlı olsun' dedi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Başkan Genç, şunları söyledi: 'İhale sürecinin ardından süratle projeyi hayata geçirmeye başlayacağız. 461 günde bitirmeyi planlıyoruz. Şehrimiz için büyük önem taşıyan bu vizyon projeye ve tüm çalışmalarımıza verdikleri desteklerden dolayı, hizmetlerin banisi kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Bakan Yardımcımız Sayın Ömer Bulut'a, TOKİ Başkanımız Sayın Mustafa Levent Sungur'a, Milletvekillerimiz Sayın Adil Karaismailoğlu, Sayın Mustafa Şen, Sayın Yılmaz Büyükaydın ve Sayın Vehbi Koç'a, teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Trabzon'umuzun yarınları için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.'