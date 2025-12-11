Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum merkezde 20,5 milyon TL'lik yatırım ile engelli bireylerin erişimine uygun, güvenli, modern ve gelişim odaklı yeni bir oyun parkını kente kazandırıyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un merkezinde çocuklara yalnızca bir oyun alanı değil, aynı zamanda eşitlikçi, güvenli ve sağlıklı gelişimi önceleyen modern bir yaşam ve eğitim alanı sunacak olan Bodrum Liman Oyun Parkı Yenileme Projesini başlattı.

20 milyon 586 bin 36 TL'lik yatırım ve bin 450 metrekarelik yenileme alanı ile hayata geçirilen proje, bölgenin çocuk odaklı en kapsamlı yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor.

ENGELSİZ VE KAPSAYICI OYUN ALANLARI HAZIRLANDI

Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle sadece fiziksel bir yenileme değil, çocukların gelişimsel ve sosyal ihtiyaçlarını önceleyen çağdaş bir alan oluşturmayı amaçlıyor. Projede yer alan engelli dostu oyun alanları, özel gereksinimli çocukların güvenli biçimde yaşıtlarıyla birlikte oyun oynayabilmesine imkân tanıyacak. Engelsiz tasarım anlayışı, parkın her noktasında uygulanacak.

PARK ÇOCUKLARA GÜVENLİ, GELİŞİMİ DESTEKLEYEN BİR OYUN ORTAMI SUNACAK

Park içerisinde çocukların keşfetme güdüsünü artıran aktivite panoları ve duyusal oyuncaklar, bilişsel ve zihinsel gelişimi destekleyecek nitelikte planlandı. Teleferik, halatlı büyük salıncaklar, tırmanma elemanları gibi hareket odaklı oyun ekipmanları, çocukların enerjilerini güvenli bir şekilde kullanabileceği güçlü fiziksel gelişim alanları sunacak. Parkın tamamı, darbe emici ve güvenlik standartları yüksek EPDM zemin kaplama ile donatılarak hem görsel estetik hem de güvenli kullanım bir arada sağlanacak.