İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve EGEV iş birliğiyle düzenlenen İzmirMeets Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi'nde uzmanlar, teknolojinin şehirlerden enerjiye, spordan girişimciliğe kadar tüm yaşamı kökten dönüştüreceğini vurguladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) tarafından düzenlenen İzmirMeets Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleşti.

'Teknoloji ve İnovasyon' temasıyla düzenlenen zirvede şehircilik, enerji dönüşümü, girişimcilik ekosistemi ve spor teknolojileri gibi geleceği belirleyecek alanlar ele alındı. Açılış konuşmalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve EGEV Başkanı Hasan Küçükkurt yaptı. Uzmanlar, yeni çağın ana motorunun veri, hız ve yapay zekâ olduğunda birleşti.

ŞEHİRCİLİKTE YENİ PARADİGMA: VERİYE DAYALI, İNSAN MERKEZLİ KENTLER

'Şehircilikte Gelecek' panelinde Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ve Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, yapay zekâ destekli planlama, afet dayanıklılığı ve mekânsal veri yönetimi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Velibeyoğlu, teknolojinin kenti dönüştürürken aynı zamanda toplumsal eşitsizlikleri büyütebileceğine dikkat çekerek, 'Algoritmalar yeni ayrıcalıklar üretiyor, yapay zekânın iyileştirici tarafını öne çıkarmalıyız' dedi.

Şahin ise şehirlerin nihai anlamını insanın verdiğini vurgulayarak, 'Teknoloji ancak insan kullanırsa değer taşır. Geleceğin şehirleri katılımcı ve demokratik olmalı' ifadelerini kullandı.

ENERJİDE DÖNÜŞÜMÜN ŞİFRESİ: HIZ, STRATEJİ VE DİJİTALLEŞME

'Enerjide Gelecek' panelinde The London Energy Club İcra Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, enerjide rekabeti belirleyen unsurun artık hız olduğunun altını çizdi:

'Uzun vadeli ağır planlama dönemi bitti. Çin'in dijitalleşme yatırımları AB'nin toplamına yaklaştı. İzmir doğru adımlarla küresel enerji geçişinin merkezlerinden biri olabilir.'

Arkas Holding CIO'su Mert Oruz ise sürdürülebilirlik için teknolojiyi yenilemenin zorunlu olduğuna dikkat çekerek, 'Strateji olmadan hız kaos yaratır. Değişim bitmiyor, merak ve çaba en büyük sermaye' dedi. İZQ moderatörlüğündeki panelde Tunç Berkman ve Kaan Tunçbilek, yapay zekâ destekli girişimcilik modellerini ele aldı.

Berkman, markaların başarıya ulaşması için veri kadar duygu bağının da önem taşıdığını vurgulayarak, 'Veri araçtır; asıl değer hikâyeleştirmede' dedi.

Tunçbilek ise sanayide veri kültürünün hızla oturması gerektiğini belirterek, 'Quantum bilgisayarlar hayatımıza giriyor. Varsayımlar değil, veri konuşacak' dedi.

Scoutium CEO'su Ali Akay ve Comparsionator CEO'su Tarkan Batgün, sporda veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarını değerlendirdi.

Akay, Türkiye'de veri üretiminin hâlâ yetersiz olduğunu belirterek, 'Alt yapı maçlarını kaydedemiyoruz. Görünürlük olmadan veri üretilemez' dedi.

Batgün ise yapay zekânın karar süreçlerine destek sunduğunu ancak insan faktörünün merkezde kalacağını vurguladı:

'Futbolu makineler yönetemez. İlk eleme yapay zekâ, son karar insan.'

YENİ MEDYA: KISA VİDEO DEVRİ VE İÇERİK EKONOMİSİ

Zirvenin kapanışında TikTok Küresel İş Geliştirme Lideri Barış Aldanmaz, genç kuşağın medya tüketim alışkanlıklarını anlattı. Türkiye'de TikTok kullanımının günlük 90 dakikanın üzerine çıktığını belirten Aldanmaz, 'Bir kullanıcı günde 400'ün üzerinde içerik tüketiyor. Bu sadece algoritma başarısı değil; medyanın dönüşümünde doğru zamanda doğru yerde olmanın etkisi' dedi.