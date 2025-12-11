Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Şiir Evi ile Pamukkale Amatör Türk Müziği Topluluğu'nun ortak çalışması olan 'Şarkıların Sakladığı Öyküler' adlı Türk Sanat Müziği konseri, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Geceye katılanlar, unutulmaz bir akşam yaşadı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Şiir Evi ve Pamukkale Amatör Türk Müziği Topluluğu'nun birlikte hazırladığı 'Şarkıların Sakladığı Öyküler' adlı Türk Sanat Müziği Konseri, DBB Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yüzlerce sanatseverin katıldığı konser, Bestesi Fehmi Tokay'a, güftesi ise Rüştü Şardağ'a ait olan ve usta sanatçı Müzeyyen Senar'ın sesiyle hayat bulan 'Benzemez Kimse Sana' eserinin icra edilmesiyle başladı.



KONSER, SANATSEVERLERDEN TAM NOT ALDI



Şef İbrahim Davulcu'nun yönetiminde, kanun, keman, ud ve ney üstatlarının eşliğinde sahne alan koro, gece boyu seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.

Sanatçıların performansları uzun süre ayakta alkışlandı. Şiirlerin anlam yüklü mısraları, şarkıların derinlikli öyküleri ve notaların ruhunun birleştiği bu özel gece, Muammer Kardeş'in sunumuyla derinlik kazandı. Hicaz, Nihavend ve daha birçok farklı makamda eserlerin seslendirildiği gece, sanatseverlerden tam not aldı.



SANATÇILARA TEŞEKKÜR 'İYİ Kİ VARSINIZ'



Gecenin sonunda katılımcılara ve sanatçılara teşekkürlerini sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, 'Bu geceye emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.

Bu şehirde sanat var, kültür var, sanata ve sanatçıya değer vererek salonlarımızı dolduran hemşehrilerimiz var. Her etkinlikte sanatın farklı bir dalını yaşatmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.