Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Fransa Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen Mediterraneo Sergisi, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Sanat Galerisinde açıldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Akdeniz havzasındaki kentlerin doğal ve kültürel mirasını merkezine alan sergi, bölgenin zengin kültürel çeşitliliğini, iklimin etkilerini ve deniz kültürünü çok yönlü bir bakışla ele alıyor.

Serginin açılışı, 'East to West Mediterranean' (Doğudan Batıya Akdeniz) belgeselinin gösterimiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Fransız Enstitüsü Türkiye Genel Müdürü Gilles Roulland, Ankara Fransız Enstitüsü Müdürü Pascale Rodier, Kültür Ataşesi Fabien Flori, belgeselin yapımcısı Mert Gökalp ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Akdeniz coğrafyasının kültürel zenginliğini sanat aracılığıyla görünür kılan Mediterraneo Sergisi, üç gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak. Etkinlik, Eskişehirli sanatseverlere hem görsel bir keşif hem de kültürel bir buluşma imkânı sunuyor.