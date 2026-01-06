Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde itfaiye hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerinde itfaiye binalarının yapımı tamamlandı. Her iki binanın Şubat ayı içinde hizmete alınması planlanıyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerinde yapılan itfaiye hizmet binaları tamamlandı. Modern ve işlevsel şekilde projelendirilen binalar, bölgedeki acil müdahale kapasitesini artırarak vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunacak.

Yeni itfaiye binalarında 3 araçlık garajın yanı sıra koordinasyon odası, oturma alanları, spor salonu, yatakhane, mutfak, banyo ve diğer teknik birimler yer alıyor. Araklı ve Çarşıbaşı itfaiye merkezlerinin Şubat ayında hizmete başlaması planlanıyor.

DİĞER İLÇELERE DE YAPILACAK

Öte yandan Tonya, Dernekpazarı, Akçaabat, Vakfıkebir ve Çaykara ilçelerinde de itfaiye merkezleri oluşturulacak. Bu ilçelerde, ilçe belediyelerinin yer tahsisinin ardından 2026 yılı içinde inşaat çalışmalarına başlanılması hedefleniyor. Ortahisar'ın Pelitli ve Akyazı mahallelerinde de itfaiye müfreze birimleri kurulacak.

DAHA HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyen anlayışla itfaiye teşkilatımızın fiziki altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerimizde tamamlanan yeni itfaiye hizmet binalarıyla birlikte, acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale imkanı sağlanacak. İlçelerimizin tamamında modern, donanımlı ve güçlü bir itfaiye altyapısı oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' denildi.