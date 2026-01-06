Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, kamu hizmetlerinin değerlendirildiği bir toplantı yapıldı. Vali Sözer, hizmetlerin etkin ve koordinasyon içerisinde sunulmasının önemine dikkat çekti. Toplantıda projeler ve sahadaki uygulamalar ele alındı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, il genelindeki kamu hizmetlerinin ele alındığı kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları ile ilçe kaymakamları katıldı.

Toplantıda, Bilecik genelinde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden projeler ve sahadaki uygulamalar tüm yönleriyle masaya yatırıldı. İlçelerdeki mevcut durum ve ihtiyaçlar hakkında kaymakamlardan detaylı bilgi alan Vali Sözer, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, etkin ve koordinasyon içerisinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Mülki idare amirlerinin sahadaki gözlem ve tecrübelerinin kamu hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Vali Sözer, hizmetlerin yerinde ve zamanında sunulmasının kamu yönetiminde büyük önem taşıdığını ifade ederek, kurumlar arası uyum ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine de değinen Sözer, bu tür toplantıların karar alma süreçlerine önemli katkılar sunduğunu söyledi.