Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Vakfıkebir Hacıköy Mahallesi'ne 6,6 milyon liralık yağmur suyu yatırımı gerçekleştiriyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de altyapı hamlesini sürdürüyor.

Vakfıkebir İlçesi Hacıköy Mahallesi'nde, yağışlı dönemlerde yaşanan su birikintileri ve taşkın risklerini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirilen 'Yağmur Suyu Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi' kapsamında altyapı çalışmaları başladı.

BİN 625 METRELİK HAT

İlçe belediyesi ile TİSKİ arasında yapılan protokol çerçevesinde Hacıköy Mahallesi genelinde yağmur sularının kontrollü bir şekilde toplanarak mevcut altyapı sistemine entegre edilmesi amacıyla toplam bin 625 metre uzunluğunda yağmursuyu şebeke hattı inşa edilecek.

Yapılacak imalatlarla birlikte yüzey sularının gelişigüzel akışının önüne geçilmesi, cadde ve sokaklarda oluşan su baskınlarının engellenmesi ve altyapının daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

6 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Bölgenin uzun süredir ihtiyaç duyduğu yağmur suyu altyapısını güçlendirecek projenin sözleşme bedeli 6 milyon 650 bin 016 TL olarak belirlenirken, işin planlanan bitiş tarihi 17 Şubat 2026 olarak açıklandı.

Proje kapsamında yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı ve sahada imalat çalışmaları başladı. Yağmur suyu hattı imalatlarının tamamlanmasının ardından, çalışma alanlarında bozulan yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleri eş zamanlı olarak yenilenecek. Proje ile mahallenin yağmur suyu altyapısı güçlendirilerek, gelecekte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilecek.