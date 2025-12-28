Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde hayata geçirilen 'Çarşı 2026', görkemli bir törenle kapılarını açtı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle kadın kooperatiflerini ve üretici kadınları desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Çarşı 2026', Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını açtı.

Açılış törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, çok sayıda vatandaş ve basın mensubu katıldı.

2026 yılına sayılı günler kala kurulan ve yeni yıl ruhunu yansıtan 100 farklı stantta, kadın girişimcilerin özgün tasarımları ve el emeği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşuyor. Beş gün sürecek etkinlik programında sadece alışveriş değil, çocuklar için de dopdolu bir içerik sunuluyor. Çocuklar; ayraç yapımı, 3 boyutlu kitap tasarımı, origami ve kar küresi atölyeleriyle eğlenirken akşam saatlerinde düzenlenen konserlerle meydanda müzik ziyafeti yaşanıyor.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER KAZANCA DÖNÜŞECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çarşı 2026'nın hayırlı olması temennisinde bulunurken yeni yılın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Balıkesir'in simge mekânlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda dayanışmanın, emeğin ve üretmenin en güzel örneklerinden birini daha hep birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Akın, '27-31 Aralık tarihleri arasında tam 5 gün boyunca bu meydan; kadın emeğiyle, üretimle, sanatla, müzikle ve umutla dolacak. 100 kadın girişimcimizin el emeği göz nuru ürünleri ve lezzetli sunumları Balıkesirlilerle buluşacak.' dedi.

KADIN EMEĞİ ÇARŞISI MÜJDESİ

Çarşı 2026'da stant kurulumu için çok sayıda başvuru aldıklarını belirten Akın, 'Başvuruları 100 taleple sınırlandırmak zorunda kaldık. Ama daha öncede verdiğim bir söz vardı. Kadın emeği ürünlerinin satışı için kalıcı bir yer yapmanın sözünü vermiştik. Yerimizi belirledik. İnşallah yakın zamanda Sanat Sokağımızın en sonundaki bölgede kalıcı nitelikteki Kadın Emeği Çarşımızı hayata geçiriyoruz. Kadın üreticilerimiz el emeği göz nuru ürünlerini satarak kazanca dönüştürecek. Kadın emeği çok değerli. Çarşı 2026'nın şehrimize bereket, kadınlarımıza güç, Balıkesir'imize umut getirmesini diliyorum.' şeklinde konuştu.

'2026 SAĞLIK VE MUTLULUK GETİRSİN'

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 2026 yılının herkese sağlık, mutluluk ve refah getirmesi temennisinde bulunurken Çarşı 2026'nın hayırlı olması temennisinde bulundu.