Ticaret Bakanlığı, Koop-DES Programı kapsamında Trabzon Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin, engelli ve özel gereksinimli bireylerin evde üretim yaparak gelir elde etmelerini sağlayan projesini desteklediğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Trabzon'da engelli ve özel gereksinimli bireylerin üretime katılmasını amaçlayan önemli bir sosyal girişime destek verdi. Trabzon Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülen proje, bedensel engeli nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara kendi evlerinde üretim yaparak gelir elde etme imkânı sunuyor.

Kooperatifin koordinasyonunda el sanatları ve emek yoğun üretim süreçleri ekonomik değere dönüştürülüyor. Böylece engelli bireyler hem üretime katılıyor hem de sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturabiliyor.

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında Koop-DES Programı kapsamında bu girişimi desteklemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadınların ve özel gereksinimli bireylerin üretim yoluyla güçlenmesinin ekonomik olduğu kadar toplumsal açıdan da büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Bakanlık, 'Bu değerli emek yolculuğunda her bir kooperatifimizin yanında olmaya devam edeceğiz' mesajını paylaştı.