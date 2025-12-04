MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısında, yerli ve millî savunma sanayiindeki son gelişmeler paylaşıldı. Bayraktar KIZILELMA'nın dünyada bir ilki gerçekleştirdiği testten MİLDEN inşasına kadar birçok kritik gelişme duyuruldu. ASFAT ile NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'nın Savunma Bakanlığı arasında 1 adet Korvet (Light Corvette) ihracatına yönelik sözleşme de imzalandı. Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk kez savaş gemisi ihracatını gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetlerini artıran yerli ve millî savunma sanayi projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, savunma sanayinin tüm alanlarında geliştirilen stratejik ürünlerle Türkiye'nin askeri gücünün her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek son bir haftalık gelişmeleri aktardı.

MKE'DEN GENİŞ KAPSAMLI SİLAH VE MÜHİMMAT TESLİMATI

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin muhtelif çap ve türlerde üretimini yaptığı silah ve mühimmatların TSK'ya teslimatının tamamlandığı bildirildi.

KIZILELMA'DAN DÜNYA TARİHİNDE BİR İLK

29 Kasım'da gerçekleştirilen kritik test atışının savunma tarihinde bir dönüm noktası olduğu vurgulanırken, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, ASELSAN üretimi MURAD AESA radarı ile hedefi tespit ederek, TÜBİTAK-SAGE'nin geliştirdiği GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesini ateşledi. KIZILELMA'nın havadaki hedefi başarıyla imha etmesi, dünyada bir ilk olarak kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1996509678550093945

ROMANYA'YA KORVET İHRACATI

ASFAT ile Romanya Savunma Bakanlığı arasında 1 adet Light Corvette (hafif korvet) ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de katıldı. Anlaşma, Türkiye'nin deniz platformları ihracatındaki yükselen ivmesinin yeni bir göstergesi olarak değerlendirildi.

TF-2000 SONRASI MİLDEN'DE İNŞA SÜRECİ BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca; İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribinin ilk blok imalatına başlandığını, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ise Millî Denizaltı (MİLDEN) projesinin ilk test bloğu inşasının başladığını açıkladı. Söz konusu bu iki projenin Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığını artıracak kritik adımlar arasında göstertildiğine dikkati çekildi.

Öte yandan Bakanlık, MKE'nin tarihinde ilk kez Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesine girmeyi başardığını duyurdu. Gelişme, Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel konumunun güçlendiğini gösteren önemli bir adım olarak değerlendirildi.