Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla son yıllarda engelli bireylerin istihdamına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin verileri paylaşarak, 'Engelli vatandaşlarımızı çalışma hayatının her alanında desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada engelli vatandaşlara yönelik istihdam, eğitim ve destek çalışmalarının kapsamını açıkladı.

Bakan Işıkhan, İŞKUR'un engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını artırmak için yürüttüğü projelerin güçlü sonuçlar verdiğini belirtti.

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre, son 10 yılda 250 bine yakın engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edilirken, 2018'den bu yana Engelsiz İş Koçları uygulamasıyla yaklaşık 1,2 milyon engelli bireye ulaşıldığı, İşgücü Uyum Programı kapsamında engelli vatandaşların çalışma hayatına uyumu artırılırken, program için 10 bin kontenjan ayrıldığı bildirildi.

Engelsiz İŞKUR Platformu ile hizmetlere erişimin kolaylaştırıldığını ifade eden Bakan Işıkhan, ayrıca 2015'ten bu yana mesleki eğitimden kendi işini kurmaya kadar çeşitli alanlarda yürütülen 4 bin 824 projeye toplam 744 milyon 856 bin TL destek sağlandığını açıkladı.

https://twitter.com/isikhanvedat/status/1996127180988846493

Engelli bireylerin üretim ve istihdama katılımının devletin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Işıkhan, paylaşımında, 'Engeller; birlikte çalışarak, üreterek aşılır' mesajını verdi.

