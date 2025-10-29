Cumhuriyet'in 102. yılı Trabzon'da coşkulu etkinliklerle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katıldığı programlarda, şiirler, horon gösterileri ve marşlarla Cumhuriyet'in gururu ve sevinci hep birlikte yaşandı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programlarına katıldı. Trabzon Valiliği'nde düzenlenen ve kent protokolünün yer aldığı tebrikat töreninin ardından kutlamalar, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen renkli etkinliklerle devam etti. Programda, günün anlam ve önemine dair şiirler okunmasının ardından Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan horon ekibi sahne aldı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı seslendirdiği marşlarla salonda coşkulu anlar yaşatırken, etkinlikler spor gösterileriyle devam etti. Ayrıca, Atatürk Köşkü de Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak gün boyunca ücretsiz olarak ziyaretçilere açıldı.

YENİDEN DİRİLİŞ DESTANIDIR

Cumhuriyet'in önemine vurgu yapan Başkan Genç, 'Cumhuriyet, bu aziz milletin yeniden diriliş destanıdır. 102 yıl önce küllerinden doğan bir milletin, özgürlüğe ve bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının sembolüdür. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan bu Cumhuriyeti daima koruyacak, onu demokrasi, adalet ve kalkınma ilkeleriyle güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.

CUMHURİYET'E OLAN SEVGİNİN SOMUT GÖSTERGESİ

Başkan Genç, Cumhuriyet coşkusunun Trabzon'da her yıl artarak yaşandığını ifade ederek şunları söyledi: 'Trabzon, tarih boyunca Cumhuriyet'in ve Atatürk ilke ve değerlerinin en güçlü savunucularından biri olmuştur. Bugün burada gördüğümüz bu birliktelik, milletimizin Cumhuriyet'e olan sevgisinin en somut göstergesidir. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun; şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.'