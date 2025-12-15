Bunlar da ilginizi çekebilir

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, yeni hizmet binasının Pasinler'deki gençlik çalışmalarına önemli katkı sunması beklenirken, Kadir Can Maman'ın başkanlığında Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerine daha güçlü şekilde devam edeceği vurgulandı.

Törene; Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Mevlüt Özcan, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, MHP Pasinler İlçe Başkanı Erkan Yağar, AK Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal, Belediye Başkan Yardımcısı Birol Çelik, KAÇEP İlçe Başkanı Funda Narmanlı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ERZURUM (İGFA) - Pasinler Ülkü Ocakları'nda yeni bir dönem başladı. Yaklaşık bir yıldır başkanlık görevini vekâleten yürüten Kadir Can Maman, dün itibarıyla asaleten Pasinler Ülkü Ocakları Başkanı olarak atandı. Maman'ın asaleten görevlendirilmesi, Ülkü Ocakları'nın yeni hizmet binasının açılışıyla birlikte düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

