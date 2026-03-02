Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayına özel olarak 4-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlediği 'Tekne Orucu' etkinlikleri yoğun ilgiyle sürüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 4-12 yaş grubundaki çocuklar için düzenlediği 'Tekne Orucu' etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor. Ortahisar ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Hacı Murat Tosun Camii'nde 780 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocukların heyecanını paylaşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, 'Tekne orucu etkinliklerimize şimdiye kadar 4 bin 660 çocuk katıldı.

Mübarek Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferini yavrularımızla birlikte yaşamak muhteşem bir mutluluk' dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla 4-12 yaş grubuna yönelik düzenlenen 'Tekne Orucu' etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor.

Ortahisar ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Hacı Murat Tosun Camii'nde bugün gerçekleştirilen programa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

Etkinlikte yer alan 780 çocuk, hem eğlendi hem de Ramazan ayının anlam ve önemini öğrenme fırsatı buldu. Program kapsamında çocuklara Nasrettin Hoca hikayeleri anlatılırken, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu da sahnelendi.

Etkinlik sonunda çocuklara iftarlık olarak çeşitli ikramlar yapıldı, günün anısına seccade, tespih ve kumbara hediye edildi.

FARKLI İLÇELERDE DEVAM EDECEK

Çocuklara Ramazan kültürünü küçük yaşlardan itibaren edindirmeyi amaçlayan etkinliklerin şehrin farklı ilçelerinde Ramazan boyunca devam edeceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, 'Tekne orucu etkinliklerimizi Ramazan'ın ilk gününde Köprübaşı ilçemizden başlattık. Şimdiye kadar Vakfıkebir, Arsin, Çarşıbaşı, Beşikdüzü, Maçka ve Ortahisar ilçelerimizde bu etkinliğimiz yoğun ilgiyle gerçekleşti. Ramazan boyunca diğer ilçelerimizin tamamında da yapılacak. Şimdiye kadar etkinliklere 4 bin 660 evladımız katıldı. Çocuklarımıza Ramazan'ı sevdiren bu etkinlik çok önemli. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferini yavrularımızla birlikte yaşamak bizler için de muhteşem bir mutluluk' dedi.