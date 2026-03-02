Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan Kitap Sokağı, farklı yayınevlerini ve binlerce eseri tek noktada bir araya getiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Kitap Sokağı, farklı yayınevlerini ve binlerce eseri tek noktada buluşturarak Ramazan ayının manevi iklimini kültür ve düşünceyle bütünleştiriyor. Roman, tarih, çocuk ve dini yayınların başta geldiği zengin seçkisiyle her yaştan kitapsevere hitap eden Kitap Sokağı, ailelerin yoğun ilgisiyle kitapseverlerin buluşma noktası haline geldi.

Vatandaşlara geniş bir yayın çeşitliliği sunarak Ramazan'ın manevi atmosferini kültür ve düşünceyle bütünleştiren Kitap Sokağı, açıldığı günden bu yana kitapseverlerin buluşma noktası oldu.

AİLELER İLGİ GÖSTERİYOR

Roman, tarih, çocuk ve dini yayınlar başta olmak üzere binlerce eserin yer aldığı Kitap Sokağı'na özellikle aileler yoğun ilgi gösterirken, gençler de ilgilendikleri alanlarda yeni kaynaklarla buluşuyor.

OKUMA KÜLTÜRÜ ALIŞKANLIĞI KAZANMAK

Ramazan'ın birlik ve paylaşma ruhunu şehirde kalıcı bir okuma alışkanlığıyla buluşturmak amacıyla AKM önünde hayata geçirilen Kitap Sokağı, Ramazan ayı boyunca sabah 10.00 ile akşam 22.00 aralarında ziyaret edilebiliyor.