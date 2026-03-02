Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk halk müziğinin efsane ismi Özay Gönlüm'ü vefatının 26. yıl dönümünde düzenlenen özel bir konserle andı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'nin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı vizyon edinen Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan Özay Gönlüm için düzenlediği anma etkinliklerini muhteşem bir konserle taçlandırdı.

DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, sanatçı Efe Güngör sahne aldı. Etkinlikte, binlerce Denizlili usta sanatçıya olan özlemini notalarla giderdi.

Efe Güngör'ün performansı, Özay Gönlüm'ün derlediği ve tüm dünyaya tanıttığı Ege kültürünü yeniden canlandırırken, gecede Özay Gönlüm'ün yeğeni Osman Gönlüm de usta sanatçının simgesi haline gelen 'Ninenin Mektupları'nı seslendirdi.

Salonu dolduran vatandaşlar, yöresel türküler ve 'yaren' eşliğindeki o eşsiz ezgilerle duygusal anlar yaşadı.



SANAT ŞEHRİ DENİZLİ'DE ANLAMLI GECE



Konser Denizli'nin sanatla olan bağını bir kez daha perçinlerken, katılımcılar Gönlüm'ün sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda Denizli'nin şivesini, neşesini ve halk irfanını temsil eden bir 'kültür elçisi' olduğunu bu anlamlı gecede bir kez daha hissetti. Gecenin sonunda, performansıyla büyük alkış toplayan Efe Güngör'e teşekkür etmek üzere sahneye çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, sanatçıya tüm Denizlililer adına çiçek takdim etti.



'BU MEŞALE HİÇ SÖNMEYECEKTİR'



Özay Gönlüm'ün yerinin doldurulamayacağını ifade eden Marım,, 'Bugün Denizli'nin ruhunu, toprağımızın sesini ve bize miras kalan o eşsiz halk kültürünü yeniden yaşadık. Özay Gönlüm, Yaren'iyle dünyaya bu toprakların hoşgörüsünü ve neşesini aktarmış önemli bir değerimiz. Bizler, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun da vurguladığı gibi, şehrimizi sanatla büyütmeye ve değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sevgili Efe Güngör'e bu akşam bizlere yaşattığı bu duygu seli için teşekkür ediyorum. Özay Gönlüm'ün açtığı yolda, onun mirasını yaşatan genç sanatçılarımız olduğu sürece bu meşale hiç sönmeyecektir. Usta sanatçımızı bir kez daha saygı, özlem ve minnetle anıyoruz' dedi.