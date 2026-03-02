Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi ve hayata geçirdiği son proje gençler tarafından çok sevildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Üniversiteler Kampüsü'nde hayata geçirdiği Öğrenci Çamaşırhanesi sayesinde evinden, şehrinden uzakta öğrenim gören binlerce gencin çamaşır yıkama derdi bitti. Hizmet ilk günden itibaren yoğun şekilde talep görmeye başladı.

Büyükşehir, toplu taşımada gençler için Türkiye'nin en uygun tarifelerinden birini yürürlüğe alarak ülkede gençlere ekonomik destek sunan öncü belediyeler arasına girmişti.

Ayrıca Üniversiteler Kampüsü'nde kapılarını açtığı Kampüs Mutfak'la gençlere uygun fiyata, kaliteli, lezzetli ev yemekleri sunan Büyükşehir, büyük bir memnuniyet oluşturmuştu.

Şimdi ise Türkiye'nin ve dünyanı dört bir yanından, ailelerinin yanından ayrılarak hayallerine ulaşmak için üniversite okumaya gelen gençler için önemli bir hizmet daha devreye alındı.

ŞİMDİ İSE ÖĞRENCİ ÇAMAŞIRHANESİ

Lokantanın hemen yanında Öğrenci Çamaşırhanesi faaliyetlerine kısa süre önce başladı. Gençlerin çamaşır yıkama, kurutma derdine son veren Büyükşehir, binlerce öğrenciye ücretsiz hizmet veriyor. 1 hafta önce çalışmaların başladığı bu yeni tesise talep,ilk günden itibarençok yoğun oldu. Gençler artık çamaşırlarını bedelsiz şekilde burada yıkama ve kuruma hizmeti alabiliyor.

UYGULAMA NASIL İŞLİYOR?

Ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti, randevulu sistemle çalışıyor.Hafta içi her gün 08.30 - 17.30 saatleri arasında hizmet verecek olan öğrenci çamaşırhanesinden hizmet almak isteyen öğrenciler önce www.sakarya.bel.tr adresinden randevu oluşturuyor.

Kendilerine verilen zaman diliminde ise çamaşırlarını bırakıp, belirtilen saatte temiz bir şekilde alıyor.