Yıldırım Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini çocuklara hissettirmek için çalışmalarına devam ediyor. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde düzenlenen 'Küçük Şeflerden Ramazan'a Özel Tatlılar' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iftar sofrası için mutfağa giren Yıldırımlı minikler süt helvası ve şekerpare yaptı.

Çocuklara paylaşma, dayanışma ve birlik ruhunu aşılamayı amaçlayan etkinlik kapsamında mutfağa giren çocuklar, geleneksel Türk mutfağının sevilen tatlılarından süt helvası ve şekerpare yapmayı öğrendi. Çocuklar yaptıkları tatlıları ise iftarda aileleri ile birlikte yediler.

'ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'

Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara en güzel şekilde hissettirmek amacıyla çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Bizler de bu mübarek ayın ruhunu yalnızca sözle değil, yaşayarak ve yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı önemsiyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak hedefimiz; çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, kültürel mirasımızı tanımalarına katkı sunmak ve Ramazan'ın birlik ruhuyla küçük yaşta tanışmalarına vesile olmaktır. Bu doğrultuda Ramazan ayı boyunca çocuklarımıza ve hemşehrilerimize yönelik etkinliklerimizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.