Selçuklu Belediyesi'nin düzenlediği 'Selçuklu İftar Buluşması'nda ilçe protokolü, kurum amirleri ve muhtarlar aynı sofrada bir araya geldi. Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Selçuklu'ya çok değerli hizmetleri birlik ve beraberlik içinde yapıyoruz' dedi.

KONYA (İGFA) - Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen 'Selçuklu İftar Buluşması', Selçuklu'ya hizmet eden kurum idarecileri ve yerel yönetim temsilcilerini aynı sofrada buluşturdu. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü, muhtarlar, meclis üyeleri ve belediye yöneticileri katıldı.

Programa ev sahipliği yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'nun 703 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu belirterek, hem nüfus hem de yüzölçümü açısından üst sıralarda yer aldıklarını ifade etti. Kadim Selçuklu medeniyetinin mirasını taşıdıklarını vurgulayan Pekyatırmacı, kurumlar arası güçlü iş birliği sayesinde ilçeye önemli hizmetler kazandırıldığını söyledi.

'Hiçbir zaman 'bu iş bizim değil' demiyoruz' diyen Pekyatırmacı, kaymakamlık, kamu kurumları, muhtarlar ve meclis üyeleriyle uyum içinde çalıştıklarını belirtti. Eğitimden sağlığa, tarımdan spora kadar geniş bir alanda ortak projeler yürüttüklerini kaydeden Pekyatırmacı, 'Halka hizmet, halka hizmettir düsturuyla çalışıyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize daha iyi hizmet sunmanın gayreti içindeyiz' dedi.

Eflatun Can Tortop ise konuşmasında birlik ve istişare kültürünün önemine dikkat çekerek, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade etti. 'Biz büyük bir aile, büyük bir ekibiz. Zincirin halkaları gibi birbirimize bağlıyız' diyen Tortop, Selçuklu Belediyesi'nin hizmet noktasındaki duyarlılığına teşekkür etti.

Arif Bağcı da Selçuklu'nun Türkiye'nin en nezih ve güzel ilçelerinden biri olduğunu belirterek, ilçeye hizmet eden tüm kurum temsilcilerine teşekkür etti.

Program, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren iftar buluşmasıyla sona erdi.