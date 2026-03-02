Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve İslam tarihinin en kıymetli hatıralarını bir araya getiren Mukaddes Emanetler Sergisi, Ramazan ayının manevi atmosferinde Gazianteplilerle buluşuyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan sergide; Hz. Muhammed'e, Ehl-i Beyt'e, sahabeye ve büyük İslam âlimlerine nispet edilen çok sayıda mukaddes emanet aynı çatı altında ziyaretçilerin istifadesine sunuluyor.

Özel muhafaza alanlarında sergilenecek toplam 75 emanet, bilgilendirici içeriklerle desteklenerek manevi bir yolculuk imkânı sunuyor.

RESMİ AÇILIŞ 03 MART'TA YAPILACAK

Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak sergi, 02-08 Mart 2026 tarihleri arasında, 09.00-16.00 ile 19.30-22.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Serginin resmi açılışı, 03 Mart Salı günü saat 10.30'da, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Mukaddes Emanetler Sergisi; aileler, gençler ve öğrenciler için Ramazan ayında önemli bir manevi ve kültürel durak olmayı hedefliyor. Sergi, ziyaretçilerine İslam tarihi boyunca iz bırakan şahsiyetler ve mukaddes mekânlarla güçlü bir gönül bağı kurma fırsatı sunuyor.

ZENGİN KOLEKSİYON, DERİN MANEVİYAT

Sergide yer alacak başlıca mukaddes emanetler arasında; Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerifler, Nal-ı Şerif, Ter-i Şerif ve Kadem-i Şerifler, Hücre-i Saadet Örtüsü, Osmanlı dönemine ait kırmızı Kâbe örtüsü başta olmak üzere çeşitli Kâbe örtüleri ve iç örtüler, Kâbe Kilidi ve Anahtarı, Hacerü'l-Esved taşı, Hira, Arafat, Uhud ve Merve tepelerinden getirilen taşlar bulunuyor.

Bunların yanı sıra; Bedir toprağı, Mescid-i Aksa toprağı, Hz. Hüseyin'in kabir iç toprağı, Hz. Osman'a ait Sakal-ı Şerif, Hz. Ali Efendimize nispet edilen emanetler, Osmanlı padişahlarına ait nişaneler ile 3 adet Kur'an-ı Kerim ve 1 adet Yasin kitabı da sergide görülebilecek.

TASAVVUF BÜYÜKLERİNDEN KUTSAL İZLER

Sergide ayrıca tasavvuf dünyasının önde gelen isimlerine ait mukaddes emanetler de yer alıyor. Hz. Üftade'nin kabir örtüsü ve kabir toprağı, Yunus Emre'nin kabir örtüsü, Abdülkadir Geylani'ye nispet edilen emanetler, Veysel Karani'ye ait sanduka sarığından parça ve Sakal-ı Şerif ile Ebu Hanife'nin yaşadığı mekâna ait toprak ve kabir örtüsü, ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Sergi alanında ayrıca Kâbe, Medine ve Kudüs maketleri de yer alarak ziyaretçilere görsel ve manevi açıdan zengin bir deneyim sunacak.