Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Şentürk Hoşgül,'Türk Dünyası Öğrencilerimiz ile birlikte Şanlı Ecdadı Çanakkale de andık.

MANİSA (İGFA) - İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanlığının destekleriyle İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği ve Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin katkı sunduğu, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Elçisi tiyatro sanatçımız Sayın Roza İbadova Kocamaz'ın organize etmiş olduğu Çanakkale'den Hocalı'ya adlı Şehitlik Anıtlarını ziyaret programımızı gerçekleştirdik. Manisa Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu ve Manisa Uluslararası Öğrenci Topluluğu ile birlikte İzmir'deki Uluslararası Öğrenci Topluluğu'nun da destek verdiği ziyarette, Roza İbadova Kocamaz'ın hazırladığı Hocalı ' adlı tiyatro oyunu Anıt Önünde sahnelendi.

Ardından Şehitlik Abidesini ziyaret ederek, şanlı ecdadı dualarla yad ettik. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanlığına, Kültür Elçisi Roza Ibadova Kocamaz'a, İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneğine, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Teşkilatımıza, Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören Manisa Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu'na teşekkür ediyoruz' dedi.