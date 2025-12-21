Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisinden Ortahisar'ın 6 mahallesine içme suyu sağlayacak projeyi hayata geçiriyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından Ortahisar ilçesinde yapımına başlanılqn Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi (İAT)-Çağlayan Andon Grup Terfi Hattı, kentin içme suyu altyapısını güçlendirecek.

Toplam 86 milyon 169 bin 101 TL ihale bedeline sahip proje kapsamında, özellikle yüksek kotlu mahallelerde yaşanan içme suyu iletim sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

12 KİLOMETREYİ AŞAN TERFİ HATTI

Proje kapsamında 12 bin 178 metre uzunluğunda içme suyu terfi hattı inşa edilecek. Bu hat sayesinde Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisinden temin edilen içme suyu, Çağlayan, Dolaylı, Sayvan, Esenyurt, Yeşilbük ve Yeşilyurt mahallelerine güvenli ve kesintisiz şekilde ulaştırılacak. Modern mühendislik standartlarına uygun olarak projelendirilen hat, uzun yıllar bölgenin su ihtiyacını karşılayacak. Yapım çalışmalarına başlanılan projenin 30 Ağustos 2027 tarihine kadar bitirilmesi planlanıyor.

SU KESİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Proje kapsamında ayrıca 2 adet 300 metreküp kapasiteli içme suyu deposu ile 3 adet terfi merkezi inşa edilecek. Bu yapılar sayesinde suyun depolanması, basınç dengesi ve iletim sürekliliği sağlanacak. Özellikle yaz aylarında artan su tüketimi dikkate alınarak planlanan sistemle, su kesintilerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Öte yandan proje sayesinde bölgede dönemsel de olsa yaşanan bulanıklık sorunu da son bulmuş olacak.

BAŞKAN GENÇ: 'GELECEĞE YATIRIM'

Altyapı çalışmalarını şehrin geleceğine yapılan en önemli yatırımlar olarak gördüklerini vurgulayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Trabzon'umuzun her noktasında vatandaşlarımıza sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak en temel önceliklerimizden biridir. Bu yatırım sadece bugünün değil, Ortahisar'ımızın ve Trabzon'umuzun uzun yıllar boyunca içme suyu ihtiyacını karşılayacak güçlü alt yapı hamlesidir' dedi.