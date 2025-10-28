Trabzon'da unutulmaya yüz tutmuş meyve türleri için 37 bin fidan toprakla buluştu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'İlimizde Unutulmaya ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bazı Meyve Türlerine Ait Yerel Çeşitlerin Yetiştirilmesi Projesi' kapsamında düzenlenen fidan dağıtım törenine katıldı. Üretimin önemine vurgu yapan Başkan Genç, 'Ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz' dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'İlimizde Unutulmaya ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bazı Meyve Türlerine Ait Yerel Çeşitlerin Yetiştirilmesi Projesi' kapsamında fidan dağıtımı yapıldı. Dağıtım törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra; Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

YEŞİLİ ARTIRMA GAYRETİNDEYİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, üretimin önemine vurgu yaparak, 'Trabzon'umuz için önemli işlere vaziyet etmeye çalışıyoruz. Küresel ısınma denen bir kavramla karşı karşıyayız. Bunun çok ciddi manada hem toplumsal hem de doğal hayata negatif etkileri var. Bu manada yeşili ile ünlü bir şehir olmamıza rağmen yeşili artırma adına önemli bir gayretin içerisindeyiz. Bu referansımız, inancımızdan aldığımız bir uygulamadır. Peygamber Efendimiz, 'Kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizde bir fidan varsa onu dikiniz' diye buyurdular. Peygamber Efendimiz, işin önemini ne kadar güzel bir sözle açıklamış' dedi.

SORUMLULUK ÜSTLENDİK

Başkan Genç şunları söyledi: 'Yakın geçmişte karşı karşıya kaldığımız pandemi, bütün dünyayı kasıp kavurdu. Hemen ambarımıza, gıda tedariğine baktık. Tarımı her zamankinden daha fazla öne çıkarmamız lazım. Tarımsal destekler konusunda belediye olarak sorumluluk üstlendik. Göreve gelir gelmez Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızı kurduk. Şu anda bu çalışmalarımız daire başkanlığımızın uhdesinde yürüyor. Kaybolmaya yüz tutmuş çeşitli geleneksel meyvelerimiz var. Bunlar bakım olmadığında, kendi haline bıraktığınızda kaybolup gidiyor. Dolayısıyla bu işe de vaziyet edelim istedik. Hep beraber daha önce de imza altına aldığımız protokolün gereği olarak güzel bir iş birliği yaptık. Muhtarlarımızla, bütün mahallelerimize Ortahisar'ımızdan başlamak üzere 5 bin 300 fidan dağıtacağız. Yöremize ait; hurma, erik, armut, elma ve ayvanın bulunduğu fidanlarımızı dağıtacağız. Ekonomik getirisi olan bir işe imza atmış olacağız. Trabzon'umuzda kişi başına 14 metrekare yeşil alan düşüyor, biz bunu 17 metrekareye çıkarmak istiyoruz. Hem yeşili artıracağız, hem ekonomik bir değer üretmiş olacağız, hem de üretime katkı sağlamış olacağız. Artık öyle bir zamandayız ki, ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz.'

FINDIĞA İYİ BAKMADIK

Başkan Genç, fındık üretimine de değinerek, 'Maalesef fındıkta sınıfta kalmaya devam ediyoruz. Bu acı gerçeği ifade etmek istiyorum. Fındığı bize emanet eden dedelerimiz ve babalarımız, dönüm başına en az 100 kilogram üretiyorlardı. Fındığa iyi bakmadık, şu anda fındık üretiminde 80'in altına düştük. Çok üzüntü verici. Dolayısıyla bu işlere sıkı vaziyet etmemiz lazım. Yöremizin ürününü üretelim, kalitelisini üretelim, verimini artıralım. Yöre ekonomisine katkı sunalım. Dünyada yüzde 75 oranında pay sahibi olduğumuz fındığımıza sahip çıkalım. Yine çayımıza sahip çıkalım. Cenab-ı Allah bu toprakları vermişse sahip çıkma sorumluluğunu da bize vermiştir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi olarak işe vaziyet etmeye çalışıyoruz. Buraya teşrif eden bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum, birlikte bu işleri yürüteceğiz' dedi.

KOKARCA İLE MÜCADELE

Kokarca ile mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Başkan Genç, 'Kokarca, başta fındık olmak üzere bütün sebzemize ve meyvemize sirayet etti. Daha önce Drakula böceği ile bölgesel manada mücadele ettik. Kokarca biraz daha yaygın bir hal aldı. Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bakanlığımız bir uygulama programı düzenledi. Bir periyot belirlendi, bu işe de beraber vaziyet ediyoruz. Bütün imkan ve kabiliyetimiz ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, ziraat odalarımız, ilçe tarım müdürlüklerimiz, muhtarlarımızla hep beraber el ele verip mücadele edeceğiz' diye konuştu.

37 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Proje kapsamında bugüne dek 37 bin meyve fidanı toprakla buluşturuldu. Bu yıl Ortahisar ilçesinin 87 mahallesine 50'şer adet olacak şekilde muhtarlar aracılığıyla çiftçilere meyve fidanı ulaştırılacak. Gelecek yıl da fidan üretimi devam edecek ve 17 ilçeye dağıtılacak.