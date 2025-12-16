2. Sürdürülebilirlik Konferansı'nda UEDAŞ, 'Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü'nü alan tek kurum oldu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi (KalDer) ve Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 2. Sürdürülebilirlik Konferansı, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferans, kurumsal ve bireysel sürdürülebilirlik bilincinin artırılması ve sektörel farkındalık oluşturulması amacıyla alanında uzman isimleri ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi.

Konferansta üretim süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, iklim değişikliğinin sektörler üzerindeki etkileri ve küresel beklentiler doğrultusunda sürdürülebilirliği kurumsal bir strateji haline getiren kuruluşlar ödüllendirildi.

UEDAŞ, Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü'nü alan tek kurum oldu.

Ödüle ilişkin açıklamalarda bulunan UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, 'Sürdürülebilirlik, UEDAŞ için yalnızca çevresel bir yaklaşım değil; tüm iş süreçlerimizi kapsayan stratejik bir önceliktir. Enerji dağıtım faaliyetlerimizi yürütürken çevresel etkileri azaltan, verimliliği ve dijitalleşmeyi odağına alan projeler geliştiriyoruz. Saha çalışmalarındaki önceliğimiz ise iş sağlığı ve güvenliği. Bu ödül, benimsediğimiz sürdürülebilirlik vizyonunun ve ekiplerimizin kararlılıkla yürüttüğü çalışmaların önemli bir göstergesidir.' dedi.

UEDAŞ, çevresel, sosyal ve yönetişim ilkeleri doğrultusunda; güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.